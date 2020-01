El president culpa Esquerra i l'acusa de «falta de lleialtat»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va anunciar ahir la convocatòria d'eleccions anticipades en una compareixença que va convocar la nit abans sense avisar els seus socis de govern, ERC, a qui va retreure no haver defensat la seva acta de diputat al Parlament, cosa que, al seu parer, «posa en perill» el seu càrrec com a president de la Generalitat. Per això, ja d'entrada va anunciar: «Aquesta legislatura ja no té més recorregut polític. Arriba al seu final».

Malgrat constatar que no hi ha més marge per continuar amb la legislatura, Torra va manifestar que la prioritat seria aprovar primers els pressupostos (pactats entre ERC i els comuns), que estan prorrogats des del 2017 i que es van traslladar ahir mateix a la tarda al Parlament. De fet, inicialment Pere Aragonès els havia d'entregar al matí, però Torra el va contraprogramar amb la seva compareixença.

El trencament, doncs, sembla irreversible, malgrat que el president de JxCat al Parlament, Albert Batet, va dir ahir que seguiran apel·lant a la unitat electoral amb ERC, malgrat acusar-los de deslleialtat i admetre que «dos no es fan un petó si un no vol». Després del desacord entre els socis de l'executiu que es va posar de manifest dilluns en el ple del Parlament, Torra va afirmar: «Hem pogut constatar que els dos socis de govern encarem el camí cap a la independència d'una manera que ha comportat un deteriorament de la confiança mútua que requereix en els moments més decisius».

De fet, va acusar els republicans - sense esmentar-los- de peretre que li retiressin l'acta, i va recordar que prèviament, abans que el Tribunal Suprem avalés la decisió de la Junta Electoral Central, la cambra «s'havia conjurat per no acceptar aquesta irregularitat i defensar la sobirania del Parlament amb totes les conseqüències». «Dilluns, aquest consens de l'independentisme no es va respectar», va lamentar, en referència al fet que la Mesa del Parlament que dirigeix el president de la cambra, Roger Torrent (ERC), no va atendre la petició de JxCat de desobeir l'acord de la JEC.

«El Govern, cap govern, pot funcionar sense unitat, sense una estratègia comuna i compartida en qüestions fonamentals i sense lleialtat entre els seus socis», va constatar. Per això, va afegir: «Dilluns es va obrir del tot la porta a una inhabilitació exprés i completament irregular de la meva condició de president. S'ha desprotegit la institució de la Presidència en despullar-me de la condició de diputat. I això posa en risc de manera permanent el Govern».

Malgrat les crítiques als republicans, el president català va fer crida a recuperar la unitat de l'independentisme amb la qual assegura que està compromès: «No seré jo, no serà aquest president ni l'espai polític al qual pertanyo, qui trenqui la unitat del Govern, perquè és l'única manera amb la qual podrem guanyar la llibertat», va afirmar.

En aquest sentit, va considerar que la legislatura «no té més recorregut polític si no es refà la unitat i la lleialtat que ens va permetre fer el referèndum de l'1-O, i que el cop d'estat del 155 va trencar», va sostenir.

A la tarda, durant la presentació dels pressupostos, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va evitar replicar als retrets llançats per Torra a ERC, i es va limitar a reivinicar l'acord assolit entre el Govern i els comuns. El debat final del pressupost es va fixar pel 18 de març, tot i que es pot ajornar al voltant d'un mes més en cas que algun grup sol·liciti un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries.