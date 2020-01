Sánchez ajorna la taula de diàleg a després de les eleccions

El president del Govern central, Pedro Sánchez, manté la voluntat de reunir-se amb el president de la Generalitat, Quim Torra, el 6 de febrer a Barcelona, però ajorna l'inici de la taula de diàleg sobre el "conflicte polític" que va pactar amb ERC a després de les eleccions catalanes, ha anunciat el palau de La Moncloa.

L'executiu central considera que l'anunci de l'avançament electoral que va fer Torra aquest dimecres --vinculat al fet que s'aprovin primer els pressupostos de la comunitat-- "no impedeix la relació necessària entre administracions per resoldre els problemes urgents de la societat catalana", com ara les conseqüències de la borrasca Gloria, i justifica així mantenir la trobada amb Torra.

Aquest matí, la vicepresidenta primera del Govern central, Carmen Calvo, havia posat en dubte que se celebrés la reunió entre Sánchez i Torra pels "plantejaments" amb els quals l'independentisme, ha dit, semblava que afrontava aquesta trobada.

Tot i això, el comunicat avança que Sánchez ajornarà l'inici del "procés de diàleg amb les institucions catalanes per resoldre el conflicte polític". "El Govern espanyol espera poder iniciar aquest diàleg quan hagi parlat el poble català i es constitueixi el nou Parlament, així com el nou Govern", assenyala La Moncloa.

Tot i que en un primer moment semblava que Sánchez viatjaria a Barcelona únicament per reunir-se amb Torra, aquest dijous La Moncloa ha ampliat l'agenda del president espanyol, que es quedarà a la ciutat comtal fins al dia 7.

Sánchez té intenció de trobar-se també amb l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, i amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Nuria Marín.

També aprofitarà per veure representants de l'entitat Barcelona Global, que engloba 221 empreses, centres d'investigació, emprenedors, escoles de negoci, universitats i institucions culturals, i més de 780 professionals que promouen el talent i l'activitat econòmica a Barcelona.