El jutge del crim de la Guàrdia Urbana accepta incloure com a prova una trucada entre els dos acusats

El jutge del 'crim de la Guàrdia Urbana' ha acceptat que s'inclogui com a prova una trucada entre els dos acusats, Rosa Peral i Albert Lopez, feta el mateix dia del crim. La conversa la van mantenir a través d'un telèfon de prepagament que López va contractar amb la companyia Lycamobile dies abans dels fets. el tribunal no ha admès un telèfon trobat a la cel·la de Peral: "Aquest telèfon no ha arribat aquí ni sabem on està". El jutge ha argumentat que els continguts dels telèfons "es poden alterar", que se'n desconeixen els continguts i que seria "prospectiva", i per això ha dit que no es pot admetre. El judici ha començat aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona amb les qüestions prèvies.

La defensa de l'acusat s'ha adherit a la petició d'incloure com a prova el telèfon trobat a la cel·la de Peral i ha indicat que el seu contingut era "fonamental". Per la seva banda, la defensa de l'acusada s'hi ha oposat perquè considera que "no té cap relació amb aquesta investigació" i "es va trobar a la seva cel·la però era de la seva companya d'habitació". El jutge ha posat en dubte que hi poguessin haver converses "d'interès" abans de rebutjar la prova.

El fiscal ha fet altres demandes que sí que han estat acceptades, com que dugui a terme la lectura dels missatges de Whatsapp per dues veus diferenciades per facilitar la seva comprensió.

També s'ha rebutjat una altra prova demanada per la defensa de Peral. Ha reclamat que es tinguessin en compte un seguit de captures de pantalla i fotografies on apareix Peral "traient la llengua" per demostrar "que és un acte instintiu" de l'acusada i no té a veure amb l'adopció d'una actitud "freda". El jutge no l'ha acceptat per "extemporània" i perquè implicaria la "indefensió a la tutel·la judicial efectiva".

Aquest dilluns ha començat a l'Audiència de Barcelona la primera sessió pública del judici pel crim de la Guàrdia Urbana. Els agents Rosa Peral i Albert López s'enfronten a una pena de fins a 25 anys de presó acusats d'haver assassinat el també agent del cos Pedro Rodríguez, que en el moment dels fets era parella de Peral.

El judici va començar el passat divendres amb la constitució dels nou membres del jurat popular. Són cinc dones i quatre homes els que hauran de decidir quina va ser la implicació dels acusats en la mort de Pedro Rodríguez. El judici s'allargarà fins al dia 16 de març, en sessions de dilluns a dijous a partir de les 10 del matí.