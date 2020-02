Puigdemont denuncia el «cop d'estat» del 155

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha denunciat el "cop d'estat" de l'aplicació de l'article 155. L'excap del Govern ha comparegut per videoconferència des de l'Eurocambra a la sessió de la comissió d'investigació del 155 del Parlament, aquest dilluns al matí, des d'on ha demanat "responsabilitats" als impulsors de l'aplicació de l'article. Puigdemont també ha defensat la DUI com "l'única opció digna i democràtica" el 2017, i ha afegit que l'Estat va actuar amb "venjança" contra tota la ciutadania de Catalunya per liquidar la seva aspiració de decidir el propi futur. Els consellers Pere Aragonès, Mariàngela Vilallonga, Damià Calvet, Miquel Buch, Meritxell Budó, Àngels Chacón i Jordi Puigneró han assistit a la primera intervenció de Puigdemont, abans de marxar a la reunió del Consell Executiu.