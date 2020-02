El jove esquiador que va morir a la Molina va impactar amb el pal d'un paravent

El jove que va morir dilluns al matí quan esquiava a l'estació de la Molina va topar amb un paravent dels que separen les pistes i serveixen per gestionar la neu. El jove de Sils va impactar contra un dels pals de fusta que sustenten els trams de tanca, coneguda en l'argot de la neu com a paravent. Els responsables se l'estació han mostrat la seva consternació per l'accident.

El jove esquiador, de 26 anys, baixava per la pista de Comabella, pel tram de color vermell, que connecta el cim de la Tosa amb el sector de Coll de Pal. La pista presenta en aquest entorn un pendent que salva en pocs quilòmetres un desnivell d'uns 420 metres, els que separen el cim a 2.537 metres i el telecadira del llac, que uneix els sectors centrals de la Molina amb el vessant berguedà.

Jordi Bardalet, que era jugador del FC Vilobí i coordinador del CE Riudarenes, feia el descens final, amb arribada a la zona més suau del Torrent de Comabella. En el moment de l'impacte o instants abans li van saltar els dos esquís, per causes que no han transcendit, i va impactar contra la tanca. Segons han explicat fonts de la investigació, el jove esquiava sense casc, fet que va agreujar les conseqüències de l'impacte.

L'accident va tenir lloc a primera hora del matí, moment en què la neu és més dura en situacions com la que hi ha aquesta setmana, amb temperatures altes que fonen la neu a partir del migdia i fred nocturn que la gela.

El paravent contra el qual va impactar Bardalet forma part de l'extensa xarxa de tanques, d'uns quaranta quilòmetres, que separen les pistes d'esquí. Es tracta d'un sistema molt utilitzat a les estacions del Pirineu consistent en la unió de troncs o llistons de fusta amb fil metàl·lic i suportat al llarg dels desnivells per cables i columnes de fusta d'uns vint centímetres de diàmetre. Els paravents resulten tanques d'aspecte natural i amb un cert grau amortidor, per bé que sovint les congestes de neu les mantenen clavades a terra. De fet, la seva funció és retenir la neu que aixeca el vent perquè al vespre els tècnics de les estacions la puguin recuperar i escampar-la per les parts centrals de les pistes. Operaris de l'estació treballaven ahir per reparar la tanca.

De seguida que es va avisar de l'accident, l'estació de la Molina va activar el protocol d'actuació, primer, amb els pisters i, després, amb els tècnics del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Es dona el cas que a l'estació també hi havia agents dels Mossos d'Esquadra de la unitat de muntanya, que van agafar el comandament de l'operació.

El director de la Molina, Xavier Perpinyà, va lamentar ahir l'accident i el va qualificar de totalment fortuït. Les mateixes fonts van apuntar que la neu no estava especialment dura sinó com acostuma a estar qualsevol dia del mes de febrer. Perpinyà va remarcar que tant els directius de l'estació com els treballadors estan molt dolguts per la mort del jove esquiador i va emfatitzar que els costa treballar convivint amb aquest tipus de succés. Els Mossos porten a terme una investigació per detallar l'accident.

El funeral per Bardalet es fa avui, a les 4 de la tarda, a l'església parroquial de Sils.