El ple del Parlament aprova recórrer al Suprem l'ordre de la JEC de retirar l'escó a Torra

El ple del Parlament ha aprovat recórrer al Tribunal Suprem l'ordre de la JEC de retirar l'escó a Torra amb el suport de JxCat, ERC, els comuns, la CUP-CC i l'abstenció del PSC-Units. Tant Cs com el PPC ho han rebutjat. La cambra ha avalat presentar el recurs després que el TS digués que és el ple i no la Mesa qui ha de decidir si el presenta o no, com ja va intentar fer el 16 de gener.

JxCat ha dit que el recurs no és per defensar Torra, sinó la sobirania del Parlament. Els comuns hi han votat a favor perquè Torra "continua sent president" i la CUP ha donat llum verda per "solidaritat antirepressiva". Els socialistes s'han abstingut per "no bloquejar". Tant Cs com el PP consideren que el paper del Parlament no és defensar els interessos de Torra, sinó de tota la ciutadania.

El president de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha demanat al Parlament, als alts funcionaris i als diputats que no siguin "còmplices de l'egoisme polític" de Torra i Puigdemont. I és que, segons Cs, la cambra catalana no ha de prestar els seus advocats a qui consideren expresident de la Generalitat. Carrizosa s'ha dirigit al PSC per demanar que recapaciti i ha deixat clar que Cs vota 'no' al "segrest i la utilització del Parlament per defensar un expresident que li sembla que està per sobre de les lleis". "Emparant un condemnat per delinqüència degraden la qualitat democràtica de Catalunya", ha conclòs.

Per la seva banda, el diputat de PSC-Units Ferran Pedret ha explicat que el seu grup "no bloqueja" que el Parlament posi un recurs "allà on pertoca". I ha posat en dubte la "sobreactuació" de Torra amb una "desobediència simbòlica". "On està l'heroïcitat o l'èpica?", ha preguntat per després afegir que va desobeir una ordre de la JEC quan se li demanava que en període electoral una pancarta es podia considerar partidista. Una "sobreactuació" que, segons Pedret, oblida que les normes són decidides pel conjunt de la ciutadania.

La portaveu de CatECP, Marta Ribas, ha recordat a Cs que Torra "continua sent el president de la Generalitat" i que, tot i que no és el cap de l'executiu que els comuns volen, el seu objectiu és "treure'l a les urnes" i no als jutjats. Ribas ha assegurat que Cs i PPC no tenen "ni la JEC, ni una sentència ferma ni els arguments dels lletrats del Parlament per dir que Torra no és president". De nou, han insistit que Torra és el cap de l'executiu "fins que hi hagi pressupostos i convoqui eleccions".

Per part del PPC, el diputat Daniel Serrano ha dit que Torra "com a ciutadà espanyol que és, té dret a la tutela judicial efectiva", però ha desestimat que s'hagi de fer a través de la cambra catalana. Així, ha reiterat que Torra ja ha estat condemnat per un delicte de desobediència i per això ha exigit al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que iniciï els tràmits per a "cessar" Torra com a cap de l'executiu i que no es reuneixi amb ell dijous, com està previst.

El diputat d'ERC Marc Sanglas ha criticat Ciutadans i PP per "reclamar als despatxos el que no poden guanyar a les urnes" i els ha recordat que Torra continua sent el president "i ho serà mentre els seus ciutadans ho vulguin". El diputat de JxCat i vicepresident primer de la cambra, Josep Costa, ha negat que el recurs sigui per protegir Torra, sinó per a defensar "les institucions del país i el Reglament i la sobirania del Parlament". Amb tot, ha avisat que "l'estratègia jurídica sense estratègia política i fermesa no és el camí".