El PP es querella contra Torra per un delicte d'"usurpació de funcions"

El PP ha presentat aquest dimecres davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la querella anunciada contra el president de la Generalitat, Quim Torra, per un presumpte delicte d'"usurpació de funcions públiques" per romandre en el càrrec quan ha perdut la seva acta de diputat autonòmic.

En l'escrit, presentat davant la sala civil i penal i la vigília de la reunió de Torra amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, a Barcelona, el PP subratlla que la continuïtat en l'actuació delictiva de Torra, assumint funcions que no li corresponen, "perjudica greument" els interessos de tots els catalans i d'Espanya com a nació.

Una actuació que, segons el parer del PP, provoca a més una "greu pertorbació" de l'ordre constitucional ja que les funcions que segueix exercint "il·legalment" són les de president de la comunitat autònoma, el màxim representant de l'Estat a Catalunya.

Per això, sol·licita adoptar les mesures cautelars necessàries perquè "tan greu pertorbació de l'ordre constitucional no continuï per més temps" i s'acabi amb una "falsa aparença de legalitat" per part de Torra que, segons el PP, actua "de manera conscient, deliberada i dolosa".

"Se situa al marge de la Constitució i manifesta amb absoluta jactància que pretén continuar fins al final en tan il·lícita conducta, amb menyspreu absolut pel compliment de la llei", denuncia el PP en la seva querella.