Torra i Sánchez reactiven el diàleg tot i els recels per l'autodeterminació

El president del Govern central, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Quim Torra, es van comprometre ahir a posar en marxa aquest mes la taula de diàleg entre governs, que no tindrà la figura d'un mediador i estarà encapçalada per ells dos.

Sánchez i Torra es van reunir al Palau de la Generalitat durant una hora i mitja en aquesta primera trobada després de més d'un any, en què van acordar la constitució de la taula i van coincidir en el seu compromís que el diàleg comenci a caminar, tot i admetre com d'allunyats segueixen els seus plantejaments sobre Catalunya.

D'autodeterminació i presos polítics vol parlar Torra en aquesta taula, mentre Sánchez aposta per millorar l'autogovern. Una mostra, assenyalava el president del Govern central, de la disparitat de les posicions de tots dos.



El pla de Sánchez amb Catalunya

Sánchez, a més, va portar a la reunió un document de 44 punts amb el qual el Govern central va intentar donar resposta a les demandes que al llarg dels anys han fet els últims tres presidents de la Generalitat -Artur Mas, Carles Puigdemont i Quim Torra.

Entre aquests punts destaca acabar amb la judicialització de la política, el compliment dels compromisos d'inversió, l'autonomia fiscal i financera de Catalunya, l'impuls de la comissió bilateral Estat-Generalitat i altres concessions diverses, com ara l'ajut per pal·liar les afectacions del temporal Gloria.

Però Torra va insistir que les qüestions d'aquest document que no parlin del conflicte català -les més sectorials- es desenvolupin a la Comissió Bilateral Govern central-Generalitat, que també se celebrarà aquest mes de febrer o fins i tot es podrien resoldre, en la seva opinió, «en un sol Consell de Ministres».

Pedro Sánchez, després de la trobada, va subratllar que ahir va començar una nova etapa, la de la recerca del «retrobament», i va insistir en la disposició d'ambdues parts per posar en marxa un diàleg «honest, obert i respectuós» després d'una dècada de desacord i conflictes que ha donat un «balanç lamentable».



Sense intermediari

«Ningú hi ha guanyat i tots hi hem perdut» en aquest temps, va insistir el cap de l'executiu, que va demanar «generositat, paciència i determinació» davant aquest diàleg que, com ha reconegut, no serà gens fàcil.

Va ser Sánchez qui va confirmar que la taula de diàleg entre governs no tindrà mediador, com reclamava part de l'independentisme i reclamava, ahir, el Parlament, ja que, mentre ERC no explicita ara que el mediador sigui una condició per a aquest diàleg, JxCat sí que ho havia posat sobre la taula: en els últims dies la mateixa consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ho plantejava com una «garantia» necessària.

«El mediador seran els 47 milions d'espanyols», que seran «testimonis» d'aquest diàleg «sincer, franc i transparent», va dir Pedro Sánchez, descartant així aquesta figura per a la taula. I va admetre d'altra banda que seguirà havent-hi sectors contraris a l'entesa amb la Generalitat, que seguiran defensant «la imposició» com a única forma de resoldre el conflicte, però ha apostat per superar aquestes resistències perquè són «molts més», va considerar, els que volen l'enteniment.

«El camí no serà fàcil, no serà ràpid, hi ha ferides molt profundes, portarà temps i esforç» i tot això és raó perquè comenci «com més aviat millor», va assenyalar Sánchez. El president de la Generalitat, per la seva banda, va demanar evitar generar «falses expectatives» amb la taula de diàleg entre governs. Però va deixar clara, això sí, la seva intenció d'encapçalar juntament amb Sánchez aquesta taula, que va ser fruit de l'acord d'investidura entre socialistes i ERC i davant la qual al principi Torra i el seu partit, Junts per Catalunya, es mostraven reticents. I tot i que Sánchez suggeria en la seva compareixença que estarà en la primera reunió de la taula, Torra va considerar que tots dos han de continuar en totes les trobades que se celebren.

El contrari, va dir, no contribuirà en el mateix grau a la «resolució del conflicte polític» perquè no tindria el «lideratge dels que representen a hores d'ara Catalunya i Espanya». El president va insistir que la taula ha d'abordar dues qüestions que estan en «l'arrel del conflicte polític», i que són «l'exercici del dret a l'autodeterminació» i la «fi de la repressió».



Autogovern i Constitució

«Sobre autodeterminació m'ha traslladat que l'autogovern, dins de la Constitució, i no he tingut resposta sobre la fi de la repressió», va explicar Torra després de la trobada amb Sánchez.

Una hora i mitja va durar aquesta trobada al Palau de la Generalitat, que va arrencar amb puntualitat al migdia, quan Sánchez va ser rebut per Torra a les portes del Palau de la Generalitat a la plaça Sant Jaume, en un gest inusual, per donar relleu a la franja institucional de la cita.

Després d'una salutació, gestos cordials i una encaixada de mans, tots dos van passar revista, sobre una catifa vermella, a una formació de gala dels Mossos d'Esquadra al Pati de Carruatges del Palau. Sánchez va saludar el comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, mentre Torra feia el mateix amb la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, i el director del Gabinet de Presidència, Iván Redondo.

Després els dos presidents van pujar a la sala on es van reunir, en què Torra va lliurar a Sánchez dos llibres - Inventing human rights, de Lynn Hunt, i Llibertat i sentit, de Lluís Solà- que aborden qüestions com els drets humans i la llibertat. El president del Govern central no portava regal, però sí el document amb propostes per negociar, que La Moncloa va denominar «Agenda per al retrobament».



El Parlament reclama mediador

El ple del Parlament va reclamar ahir, amb els vots favorables de les forces independentistes i l'abstenció dels comuns, que a la taula de diàleg entre els governs central i català es compti amb un «mediador internacional» que «vetlli pel compliment dels acords».

Així ho demanava un punt d'una moció presentada per JxCat a la cambra catalana, que en un altre apartat i amb la mateixa correlació de forces ha «rebutjat» la resolució del Tribunal Suprem (TS) que «pretén inhabilitar» el president de la Generalitat, Quim Torra, i ha qualificat de «cop d'estat» el que dicta la Junta Electoral Central (JEC) i el TS amb relació a aquesta qüestió.

Una altra part de la moció de JxCat, avalada en aquest cas gràcies als vots a favor d'independentistes i comuns, assenyala que el «conflicte» entre Catalunya i l'Estat «és de naturalesa política» i «només pot ser resolt amb eines democràtiques i per la via del diàleg i de la negociació». La cambra també demana «promoure les iniciatives i els compromisos polítics necessaris» en el marc de «l'Acord Nacional per l'exercici del dret a l'autodeterminació i l'amnistia i que el Govern ha d'impulsar en el termini més breu possible», aquesta vegada amb el sol vot a favor de JxCat, ERC i la CUP i l'abstenció dels comuns.