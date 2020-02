Colau i Sánchez recuperen la capitalitat cultural de Barcelona

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va tancar el seu viatge a Catalunya reforçant els llaços de l'Executiu amb la ciutat de Barcelona i segellant una aliança amb l'alcaldessa, Ada Colau, qui li va donar tot el seu suport en aquesta nova etapa de diàleg que s'ha obert amb la Generalitat. Un dia després de la seva reunió amb el president de la Generalitat, Quim Torra, Sánchez va estar amb Colau i va deixar constància de la sintonia amb l'alcaldessa signant un acord en el qual, entre altres coses, es recupera el conveni de capitalitat cultural i científica de Barcelona, quees va iniciar durant l'època de José Luis Rodríguez Zapatero i paralitzar en l'etapa de govern del PP.

També va ser en aquesta jornada amb la presidenta de la Diputació, Núria Marín, amb qui va signar un acord de col·laboració en energies renovables, i amb el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, que li va demanar que no derogui la reforma laboral, sinó que la «modernitzi» o «variï» amb el consens dels agents socials.

Ahir al matí, a la seva primera cita de la jornada, Sánchez va rebre el suport de Colau en la seva estratègia de diàleg amb la Generalitat. «President, tindreu a Barcelona la principal aliada en aquesta nova etapa de diàleg», li va dir Colau a Sánchez després de subratllar la seva satisfacció després de veure que es recupera la «normalitat institucional» entre el Govern central i la Generalitat.

Sánchez, per la seva banda, va tornar a celebrar que s'hagi posat «punt i apart» a una dècada de desacords que només ha portat «dolor» i va prometre que el document que va lliurar a Torra amb 44 compromisos no es quedarà en un paper, sinó que es traduirà en «fets».



«Colideratge»

Sobre el conveni de capitalitat amb Barcelona que va recuperar de l'anterior govern socialista que va presidir Zapatero, Sánchez va apostar per «passar de parlar de cocapitalitat a parlar de colideratge», perquè «Espanya necessita molts més motors de creixement i desenvolupament i més pols d'atracció i progrés».

Resolta el dubte de quan es convocarà la primera reunió bilateral entre el Govern espanyol i la Generalitat, queda per veure qui seran els interlocutors que acudeixin a la cita. Segons informa El Periódico, rotatiu del mateix grup editorial que Diari de Girona, és clar que els dos dirigents s'asseuran un davant de l'altre, però segons fonts properes a el president de l'executiu, el Govern està estudiant que Pau Iglesias també vagi a la trobada.



Reunió amb els empresaris

Després de l'ajuntament, Sánchez es va traslladar a la seu de Foment del Treball per reunir-se amb el seu president, Josep Sánchez Llibre. El cap de la patronal catalana va explicar després als mitjans que ha demanat a Sánchez que no derogui la reforma laboral sinó que la modernitzi o variï amb el consens dels agents socials; a més també van reclamar més inversions per desenvolupar infraestructures.

L'organització empresarial també va traslladar a Sánchez que «les empreses no poden suportar més pressió fiscal», per la qual cosa el va instar a eliminar l'impost de patrimoni per acabar amb l'economia submergida.

Així mateix, es va abordar la proposta de Foment perquè el servei de ferrocarrils de rodalies o el de ports i aeroports el gestioni un consorci format per l'Estat i la Generalitat. «Si no volguessin o hi hagués dificultats ja ens ho haurien dit», va ressaltar sobre aquesta qüestió, en la qual més «receptiu» s'ha mostrat el president.

Pedro Sánchez va concloure la seva visita de dos dies a Catalunya amb una trobada amb la presidenta de la Diputació, Núria Martín, amb la qual també va signar un altre conveni, en aquest cas d'impuls d'energies renovables.

D'altra banda, la Fiscalia es va oposar al permís de 72 hores que la junta de tractament de la presó de Lledoners va proposar concedir a l'expresident de l'ANC i exdiputat de JxCat Jordi Sànchez, perquè entén que no mostra «cap tipus de penediment».