Núria Marín obre la porta a un pacte entre PSC i JxCat a la Generalitat

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat i presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha obert la porta a un pacte entre PSC i JxCat a la Generalitat. Marín no descarta que un acord com de la Diputació de Barcelona es pugui repetir a nivell català. "El primer que ha de parlar és la ciutadania, això és la lògica democràtica. A partir d'aquí, si és necessari i hi ha voluntat d'arribar a acords...el pacte ja s'ha produït a l'àmbit local", ha assenyalat Marín en una entrevista al 'No ho sé' de Rac1. "Som l'exemple que es pot arribar a travar acords entre formacions que a priori és fa una mica complicat de veure", ha assenyalat la presidenta de la Diputació de Barcelona, que encapçala l'ens gràcies als vots de JxCat.

"En altres àmbits hi ha una component més ideològica però a nivell més local depèn més de les persones i el tarannà. Ja veurem quins candidats hi ha a la presidència de la Generalitat", ha reflexionat en veu alta Marín. "Hi ha una situació doble, algunes formacions polítiques estan pensant més en les eleccions que en la gestió i altres que estan pensant més en tirar endavant la normalitat", ha puntualitzat l'alcaldessa de l'Hospitalet. En paral·lel, Marín ha mostrat el seu neguit per la no participació d'Ericsson i LG al Mobile World Congress per culpa del coronavirus. "Una certa preocupació sí que tenim, tot i que l'autoritat sanitària ja ha donat algunes instruccions, però el que està succeint és que algunes empreses estan decidint no assistir al MWC. Per tant, estem una mica neguitosos", ha reconegut l'alcaldessa de l'Hospitalet.

Finalment, Marín també ha volgut fer referència a la visita de Pedro Sánchez a Catalunya per reunir-se amb el president Torra, l'alcaldessa Colau i altres agents econòmics i socials. "Sé que trigarà temps, però en algun moment hem de començar. I ahir es va iniciar un escenari molt diferent als dels últims dos anys", ha aplaudit la dirigent socialista, optimista amb el nou diàleg entre els presidents català i espanyol.