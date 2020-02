Detenen per homicidi imprudent el conductor d'un dels cotxes implicats en l'accident mortal d'un motorista a Massanes

Els Mossos d'Esquadra han detingut per imprudència greu i homicidi imprudent el conductor d'un dels cotxes implicats en l'accident mortal d'un motorista a Massanes (Selva). Els fets han succeït pels voltants de les 10.15 hores d'aquest diumenge al quilòmetre 12,5 de la GI-555 quan un vehicle que circulava en sentit Hostalric ha fet un avançament prohibit en línia contínua. En direcció contrària hi circulava una motocicleta que s'ha vist obligada a esquivar el turisme per evitar la col·lisió frontal i ha sortit de la via. El motorista ha caigut en un terraplè i ha mort a causa de l'accident. Els agents de trànsit han detingut el conductor del cotxe –un home de 35 anys veí de Girona-, que ha donat negatiu a les proves d'alcohol i drogues.

El jove està arrestat per un delicte contra la seguretat viària i per homicidi imprudent. El detingut, sense antecedents, passarà en les hores vinents a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners.