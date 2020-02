El MWC no deixarà entrar qui hagi estat a la Xina menys de 14 dies abans per prevenir el coronavirus

Un treballador surt del recinte firal Gran Via on es celebrarà el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona

GSMA, l'organització del Mobile World Congress (MWC), ha anunciat noves mesures de seguretat per prevenir el coronavirus. A la fira, que se celebrarà a Barcelona del 24 al 27 de febrer, no hi podrà accedir cap persona que hagi estat a la Xina menys de 14 dies abans –s'haurà d'acreditar amb el passaport o un certificat mèdic- ni qui provingui de la província xinesa de Hubai, epicentre del brot. Altres mesures que l'organització ha previst són implementar controls de temperatura o fer que tots els assistents certifiquin que no han estat en contacte amb ningú infectat. Aquestes mesures arriben poca estona després que l'empresa Amazon hagi anunciat que no participarà al MWC, sumant-se així a LG, Ericsson i Nvidia.

Al comunicat, GSMA assegura que el congrés "segueix endavant com estava planejat" i han recordat que, tot i les baixes d'última hora, continuen tenint les confirmacions de més de 2.800 expositors. "Volem assegurar als expositors i visitants que la seva salut i seguretat són la nostra preocupació primordial", insisteixen.



Mesures preventives

Algunes altres mesures que s'implementaran serà el reforç de la neteja i la desinfecció en àrees de càtering, superfícies, lavabos, entrades i sortides i pantalles tàctils, entre altres, mentre que també remarquen que el suport mèdic dins l'espai es doblarà respecte a l'any passat.

També es farà una campanya de conscienciació online i al mateix espai, hi haurà material per desinfectar per a ús dels assistents, es formarà personal en matèria preventiva, s'aconsellarà els expositors en matèria de neteja, es donaran guies d'actuació a hotels, transport privat i restaurants; i s'instal·laran senyals dins l'espai per recordar les recomanacions d'higiene.

Finalment, també s'implementarà un desinfectant de micròfons per als ponents, s'aconsellarà als assistents una política de "no encaixar mans" i hi haurà un telèfon amb servei mèdic i de salut durant tot el dia per als assistents, del 12 al 29 de febrer.

A més, a banda de les noves mesures remarquen que continuaran monitorant la situació i adaptant els plans d'acord amb els esdeveniments i els consells que rebin, amb una capacitat d'adaptació "ràpida".

Al comunicat també recorden que la consellera de Salut, Alba Vergés, va explicar que Catalunya no és una zona de risc i que el sistema sanitari "està preparat" per detectar i tractar el coronavirus, mentre que el secretari de Salut, Joan Guix, va reiterar la confiança en la capacitat de resposta i de preparació.