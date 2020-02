Puigdemont veu «fonamental» que hi hagi un mediador «si es vol arribar a acords de veritat»

L'eurodiputat Carles Puigdemont ha assegurat aquest dilluns que la figura d'un mediador en les converses entre els governs català i espanyol és "fonamental". "Seria el més útil si es vol arribar a acords de veritat i complir-los", ha subratllat Puigdemont. En una atenció als mitjans a Estrasburg després que el vicepresident segon del govern espanyol i líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, hagi dit que no hi haurà un mediador en les converses entre governs, l'eurodiputat de Junts ha remarcat que "l'experiència" dels fets de l'octubre del 2017 els "aconsella" no "refiar-se" del govern espanyol i que, per tant, la figura del mediador seria "útil".

"Forma part de qualsevol negociació del nivell que els catalans volem amb el govern espanyol", ha insistit Puigdemont, que ha afegit que per a ells no serà un "problema" quin tipus de figura pugui ocupar la posició de mediador.