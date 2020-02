Suspès el desnonament d'un home de 92 anys a Barcelona

El titular del jutjat de primera instància 38 de Barcelona ha suspès un desnonament aquest dimarts d'un veí del barri barceloní del Clot de 92 anys per impagament d'una mensualitat del lloguer, han informat a Europa Press fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).



Ho ha fet a sol·licitud de la part demandada, que tenia fins aquest dimarts per abandonar l'habitatge després que l'Audiència de Barcelona admetés un recurs de la propietària de l'habitatge, al carrer Ruiz de Padrón, que exigia el desnonament per impagament d'una mensualitat del gener del 2018.



El jutjat de primera instància havia rebutjat inicialment la petició de la propietària de desnonar-lo després de considerar que l'home gran tenia el contracte de lloguer des del 1960, que la demanda era només per l'impagament d'una mensualitat, i que concorrien circumstàncies "excepcionals" i no hi havia voluntat d'impagament.



No obstant això, l'Audiència de Barcelona va revocar la decisió i va anul·lar el contracte d'arrendament del llogater, el termini del qual acabava aquest dimarts, segons documents que ha fet públics l'Observatori de l'Habitatge i Turisme del Clot.



En un comunicat aquest dilluns, el Govern havia sol·licitat a la Justícia suspendre l'ordre d'execució, tenint en compte un requeriment de l'Oficina de l'Alt Comissionat per als Drets Humans de les Nacions Unides, que havia sol·licitat paralitzar l'execució de la sentència fins que examinés el cas.





El veí, amb dependència física greu, fa 80 anys que viu en aquell pis, vol continuar-hi vivint i té una renda antiga amb contracte al seu nom des del 1960, segons una carta que ha difós l'Observatori.