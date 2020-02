Torrent: "ERC i JxCat estan condemnats a entendre's"

El president del Parlament, Roger Torrent, ha afirmat que ERC i JxCat estan "condemnats a entendre's" després de les pròximes eleccions catalanes i ha qualificat "d'impossible" un govern ara amb el PSC. En una entrevista a Ràdio 4, Torrent ha reivindicat que l'actual govern de JxCat i ERC està superant la "legislatura de la repressió" i s'ha mostrat convençut que en la pròxima legislatura "afloraran acords imprescindibles". Pel que fa a la taula de negociació entre governs, ha considerat que la figura d'un mediador internacional que reclama JxCat "estaria molt bé" però ha reclamat que no sigui "condició sine qua non". "No pot ser un element inhabilitador", ha afegit.

"És evident que dins l'independentisme hi ha visions diferents i tensions evidents, però en qualsevol cas estem superant la legislatura de la repressió i estic convençut que en la propera legislatura afloraran els acords imprescindibles i que ens serviran per afrontar els propers quatre anys de manera positiva", ha defensat el president del Parlament en relació a repetir un govern amb JxCat després de les eleccions.

Pel que fa al PSC, Torrent ha dit que "una cosa és negociar amb els socialistes i una altra, governar conjuntament". "S'ha de no conèixer la realitat de Catalunya i no conèixer què és ERC per pensar que ERC pot governar avui amb el PSC a Catalunya. És impossible", ha reblat.

Torrent ha insistit davant les crítiques de JxCat que ell no ha pres cap decisió sobre retirar l'acta de diputat del president de la Generalitat, Quim Torra, i ha assegurat que qui ha pres la decisió ha estat la Junta Electoral Central (JEC). "Ens equivoquem molt si confonem l'enemic. L'adversari és un Estat que ha pres la decisió de combatre un moviment polític a través de l'autoritarisme, no un company independentista amb el què comparteixes un objectiu polític", ha afirmat dirigint-se a JxCat.

El president del Parlament assegura que té una "relació personal cordial" amb Torra, "la que correspon a les dues principals autoritats del país". També ha celebrat que en els darrers dies Torra hagi tingut una actitud de lideratge respecte al diàleg amb el govern espanyo. "És la que toca. Ha de liderar la part catalana i el que hem vist en els últimes dies és el camí que s'ha de seguir", ha afegit Torrent.

Pel que fa a les declaracions del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, en què ha admès que "no és bo" que Junqueras estigui a la presó, Torrent ha respost que "no n'hi ha prou en dir-ho, sinó que s'ha de demostrar". I en aquests sentit, ha instat el líder dels socialistes catalans a anar més enllà de les paraules.