Aragonès formarà part de la delegació del Govern en la taula de diàleg

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dimarts que formarà part de la delegació del Govern que assistirà a la taula de negociació entre governs.

En una entrevista de TV3 que ha recollit Europa Press, ha afirmat que "el més natural i lògic" és que ell acudeixi a la taula de diàleg i ha explicat que la resta de la delegació catalana s'ha de parlar amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i la resta de l'executiu.

Aragonès ha afirmat que s'ha de tenir en compte qui hi assistirà per part del Govern espanyol i ha defensat que la delegació ha de ser paritària perquè ERC i JxCat hi estiguin representats de manera equitativa.