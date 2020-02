Cs, PSC-Units, CUP i PPC registren esmenes a la totalitat als pressupostos

Quatre formacions del Parlament han registrat sengles esmenes a la totalitat als pressupostos de la Generalitat de 2020. Es tracta de Cs, el PSC-Units, la CUP i el PPC. La cambra catalana celebrarà demà dimecres el debat a la totalitat dels comptes per a l'any 2020 i votarà si els continua tramitant o bé si accepta alguna d'aquestes esmenes a la totalitat i, per tant, rebutja els pressupostos i els retorna al Govern perquè en presenti uns de nous. L'únic grup de l'oposició que no ha registrat una esmena a la totalitat és CatECP, amb qui el Govern va pactar els números del 2020, que ja van avançar que demà s'abstindran per facilitar que segueixin tramitant-se.