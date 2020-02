Dimiteix la presidenta de la delegació del CpR a Perpinyà

La presidenta de la delegació del Consell per la República a Perpinyà, Júlia Taurinyà, ha dimitit per motius "ideològics, relacionals, professionals i de salut". En un missatge a les xarxes socials ha anunciat la seva renúncia aquest dimarts al matí. Taurinyà feia poc més de quatre mesos que ocupava el càrrec. Des del Consell per la República reconeixen que és "una sorpresa" i li desitgen que "es recuperi aviat". Està previst que dimecres al vespre la delegació del CpR a la Catalunya del Nord esculli un nou president i, fins llavors, Joan-Lluís Lluís assumirà interinament la presidència.

"Seguim treballant perquè l'acte de Perpinyà sigui un èxit", defensen fonts del CpR.