Mor Diana Garrigosa, l'esposa inseparable de Pasqual Maragall

Diana Garrigosa, economista, professora i esposa de Pasqual Maragall, va morir ahir de manera sobtada a Barcelona als 76 anys. La dona del president s'havia concentrat en la lluita contra l'Alzheimer des que a Maragall li van detectar la malaltia a través de la fundació que duu el nom del president i que ella presidia.

Filla d'un enginyer comunista, va conèixer Pasqual Maragall en una festa d'estudiants l'any 1964. La parella es va casar l'any següent i van tenir tres fills. Dona de gran caràcter i de forta personalitat, mai va permetre que l'activitat política del seu espòs acabés absorbint-la a ella, una guardiana molt gelosa de la intimitat familiar. Garrigosa, inseparable del seu marit, va optar sempre per la discreció, fins i tot en la seva militància política en el PSC, el partit que va contribuir a fundar i del qual va formar part fins que Maragall va ser rellevat per José Montilla al capdavant de la candidatura socialista a la Presidència de la Generalitat. Consumat el canvi de cap de llista, Garrigosa va acabar redactant la carta de renúncia a la militància al PSC.

Els últims anys Diana Garrigosa va dedicar totes les seves energies a cuidar el seu espòs, malalt d'Alzheimer. De fet, un dels últims actes públics que va realitzar va ser fa un parell de mesos, el 16 de desembre passat, quan es complien 16 anys de la investidura de Pasqual Maragall, després del Pacte del Tinell que va infantar el primer Govern tripartit. L'efemèride va servir per presentar al Col·legi d'Economistes de Catalunya l'Arxiu Digital Pasqual Maragall, amb més de 1.500 documents entre discursos, articles, entrevistes i també cartes privades. Garrigosa –que hauria patit un infart– tenia, també, un fort vincle amb les comarques de Girona, ja que la família tenia el costum de passar els estius a la casa que tenen a Rupià. Coneguda la inesperada notícia de la mort de l'esposa de Pasqual Maragall, es va desencadenar una cadena de reaccions a les xarxes.

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va expressar la seva «enorme tristesa» per la mort de Garrigosa, tot assegurant que «ens deixa una dona forta que va dedicar els seus últims anys a impulsar la investigació per prevenir l'Alzheimer. Una sincera abraçada, Pasqual. Un petó a tota la família».

Paral·lelament, el president de la Generalitat, Quim Torra, també va mostrar la seva «tristesa» i li va agrair la seva «vocació de servei al país». «Guardarem un lloc especial de la nostra memòria individual i col·lectiva per a Diana Garrigosa, amb el seu exemple i el seu caràcter, en agraïment per la feina feta», va assenyalar Torra.



Dona «forta i discreta»

Per part seva, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va expressar el seu condol per la mort de Garrigosa i la va descriure com una dona «forta, discreta i lluitadora contra l'Alzheimer». «Ningú esperava aquest adeu sobtat a Diana Garrigosa. Una gran dona de Barcelona per mèrits propis. El meu condol a la seva família i molt especialment al MHP Maragall», va assegurar l'alcaldessa a Twitter.

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, també va expressar el seu condol i va enviar «una forta abraçada» a la família Maragall. La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va destacar el «ferm compromís per seguir en la lluita contra l'Alzheimer» de Garrigosa i va enviar una abraçada a Pasqual Maragall i al seu germà i líder d'ERC a l'Ajuntament, Ernest.



«Treball generós»

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va evocar «l'immens treball, generós i incansable» contra l'Alzheimer de Diana Garrigosa, així com va enviar el seu condol i afecte a Pasqual Maragall i a la seva família.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va lamentar «profundament» la mort de Garrigosa i va traslladar el seu condol a la seva família i amics: «Que la terra li sigui lleu». La portaveu del PSC a l'Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque, va expressar «el condol sentit dels socialistes gironins a la família i amics» de Garrigosa.

El vicepresident del Govern, Pablo Iglesias, la va recordar com a «professora i històrica militant del PSC, una dona generosa que ha lluitat durant anys contra l'Alzheimer».