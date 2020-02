El Mobile, gairebé sense cobertura

Les crides a la calma que llancen les institucions, amb bombardeig diari de missatges que busquen esvair dubtes –es pot fer amb «normalitat», asseveraven, ahir, des de La Moncloa– poden quedar en no-res divendres quan la cúpula de GSMA, l'entitat organitzadora del Mobile World Congres (MWC), que s'ha de celebrar a Barcelona del 24 al 27 de febrer, es reunirà per decidir si manté o cancel·la l'esdeveniment de més envergadura que acull la capital catalana arran de la cadena de baixes que ha provocat la propagació del virus de Wuhan (Covid-19). Gegants del sector de la telefonia mòbil i les noves tecnologies com Sony, LG, Ericsson, Nvidia, Amazon, NTT Docomo, Umidigi i Gigaset ja havien anunciat que causaran baixa al certamen per garantir la seguretat de les seves plantilles. Ahir, les multinacionals Facebook, Cisco, Intel i Vivo s'afegien a la llista, que incorporava la primera baixa d'una companyia tecnològica espanyola, Telnet Redes Inteligentes, amb seu a l'Aragó. També anunciaven la retirada les estatunidenques Amdocs, CoomScope i Panorama Software. La nova edició del Mobile havia de tenir un impacte econòmic de 492 milions d'euros i havia de reunir més de 110.000 assistents, segons els càlculs de GSMA.



Ho diu l'OMS

La portaveu del Govern d'Espanya, María Jesús Montero –informa ACN– defensava, ahir, que el MWC es pot celebrar amb «normalitat», amb l'argument que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) no ha fet cap recomanació de restringir el trànsit de persones. «Els esdeveniments internacionals es poden celebrar amb normalitat», manifestava, i afegia a continuació que «hem de dimensionar adequadament la realitat del que passa per no crear una situació en què la desinformació impedeixi fer un diagnòstic adequat i s'acabin provocant danys col·laterals no necessaris». Montero remarcava que la situació de risc és «baixa» a Espanya.



Grans operadores

A la reunió de demà passat, que ja estava prevista, hi participen les grans operadores com Vodafone, Telefónica, Orange i Deutsche Telekom, que apunten que la situació provocada per l'epidèmia haurà d'estar a l'ordre del dia. Empreses com Orange o Samsung fins ahir mantenien la participació al Mobile World Congress, mentre que Telefónica evitava comentar la situació davant de les incerteses amb el futur del congrés, informa l'agència ACN. També tenen previst ser a Barcelona la xinesa Xiaomi i Seat, que volia presentar-hi la nova e-scooter.



Cap confirmació oficial

El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, assegurava que els organitzadors del Mobile World Congress (MWC) no els han comunicat «en cap moment» que «no se celebri ni que es canvïin les dates» i que, per tant, «tot segueix sobre allò previst» malgrat que 14 empreses s'hagin donat de baixa del congrés.