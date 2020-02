Sanitat insisteix que «no hi ha cap raó de salut pública» per suspendre el MWC

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha reiterat el missatge de tranquil·litat pel nou brot de coronavirus, el Covid-19, i ha assegurat que "no hi ha cap raó de salut pública que aconselli prendre mesures addicionals per celebrar qualsevol esdeveniment", en referència al Mobile World Congress (MWC).

Ho ha explicat en roda de premsa a l'Hospital Clínic de Barcelona acompanyat de la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, del secretari de salut pública, Joan Guix, i del director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón.

Illa ha subratllat els quatre criteris que marquen les actuacions: l'evidència científica i el criteri dels experts; el seguiment diari de l'evolució del virus i la reavaulació de les mesures; la coordinació amb les comunitats autònomes, les autoritats sanitàries europees i l'Organització Mundial de la Salut (OMS); i la "transparència informativa absoluta" a l'hora de comunicar qualsevol novetat a la població.

El ministre ha destacat el protocol d'actuació davant dels casos sospitosos de Covid-19 basat en "la detecció precoç de possibles afectats i l'aïllament dels confirmats", i ha recordat que a Espanya s'han avaluat 38 pacients, a dos dels quals han detectat la malaltia.

Per la seva banda, Simón ha informat que els casos confirmats a les Illes Balears i a les Illes Canàries no han presentat gaire simptomatologia --ha estat lleu i ha durat pocs dies--, i ha celebrat que estan evolucionant "molt bé quant a càrrega viral".

Fi de la quarentena

En relació amb els 19 espanyols repatriats de Wuhan (Xina), epicentre del brot, i els quatre alemanys de La Gomera que estan en quarantena, Illa ha explicat que aquest dijous acaba el període de reclusió després que no hagin mostrat símptomes i hagin superat els 14 dies de possible incubació del virus.

Quan li han preguntat per una informació que apunta que el període d'incubació del virus pot ser més llarg del que es preveu, Simón ha explicat que l'OMS fixa uns 14 dies, per la qual cosa el sistema sanitari espanyol es "continuarà guiant per les recomanacions de les màximes autoritats".

En coordinació amb l'MWC

En paral·lel a les informacions d'infectats a països estrangers, aquests dies s'ha produït un degoteig d'empreses que han anunciat que no participaran en l'MWC 2020 com Intel, Cisco, Vivo, AT&T, Sprint, McAfee, Facebook, Ericsson, Amazon, Sony, LG, Umidigi, Nvidia, NTT Docomo, Gigaset, Nokia i Deustche Telekom.

Vergés ha insistit que el sistema assistencial de l'MWC està "perfectament coordinat" amb el sistema sanitari català, motiu pel qual seguirà el mateix protocol i els mateixos circuits, i ha recordat que els punts assistencials sanitaris i els diferents punts d'higiene seran més grans i visibles.

La consellera ha reiterat que estan en contacte amb les universitats que són receptores d'estudiants procedents de la Xina, amb la Direcció General de Turisme, el gremi hoteler, els centres assistencials privats de Catalunya i ha subratllat que s'han reunit amb representants de prop de 50 països del cos consular acreditat a Barcelona per explicar-los els protocols de prevenció i atenció.