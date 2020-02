La Fiscalia demana desimputar Jami Matamala

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha enviat un escrit al Jutjat Central d'Instrucció número 6 en el qual sol·licita el processament dels dos agents dels Mossos d'Esquadra que acompanyaven l'expresident català Carles Puigdemont quan va ser detingut a Alemanya el març de 2018, així com desimputar el senador gironí Josep Maria Matamala i a l'historiador Josep Lluís Alay (actual director de l'oficina de Carles Puigdemont).

Segons han informat fonts jurídiques, el Ministeri Públic demana al magistrat Manuel García Castelló que tanqui la instrucció d'aquest procediment posant el focus únicament en els dos mossos, Carlos de Pedro López i Xavier Goicoechea, per un possible delicte d'encobriment, ja que es tracta de dos funcionaris públics que haurien col·laborat en el trasllat des de Finlàndia.

Es dóna la circumstància que un dels agents és germà d'un caporal dels Mossos d'Esquadra en excedència que ha exercit com escorta de l'expresident a Bèlgica i ara ha estat nomenat per aquest com a assessor al Parlament Europeu.

VIATGE DES FINLÀNDIA AMB COTXE



La causa que es va obrir a l'Audiència Nacional contra els dos mossos, Matamala i Alay es remunta a març de 2018. En aquelles dates Puigdemont es trobava a Finlàndia participant en una conferència quan el jutge Pablo Llarena va reactivar una ordre europea de detenció i entrega. L'expresident va viatjar en cotxe en direcció a Bèlgica, país en el qual s'ha instal·lat des que va fugir de la justícia espanyola, acompanyat dels mossos i de Matamala i Alay.

Segons les fonts consultades per Europa Press, la Fiscalia considera que els dos agents policials haurien comès un delicte d'encobriment. A més de tractar-se de funcionaris, el fiscal té en compte que haurien partit 'expressament' des d'Espanya per escortar Puigdemont i sabent tant que tenia una causa pendent al Tribunal Suprem, com que s'havia reactivat una ordre europea de detenció.

No obstant això, el Ministeri Públic considera que Jami Matamala i Josp Lluís Alay no van viatjar per acompanyar l'expresident català sabent l'ordre europea, sinó que ja estaven amb ell quan aquesta va ser reactivada i es va produir la detenció.

D'aquesta manera, mentre en el cas dels mossos pesa el seu caràcter de funcionaris malgrat que van al·legar que es trobaven de permís quan Puigdemont va ser detingut, el paper de l'empresari i l'historiador seria equiparable a la de la resta de persones que acompanyen l'expresident dins i fora de Bèlgica cada vegada que es mou per Europa per participar en algun esdeveniment.

AFORAT DAVANT EL SUPREM



Jami Matamala ostenta en l'actualitat el càrrec de senador de Junts per Catalunya per la província de Girona, pel que està aforat davant el Suprem i, per tant, l'Audiència Nacional no podria continuar cap procediment en contra seu.

L'escrit del Ministeri Públic ja està en mans de l'Jutjat Central d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional -el tribunal competent a l'haver estat un presumpte delicte comès per un espanyol a l'estranger-, que ara ha de determinar si atén la petició del fiscal i emet acte de transformació de diligències en procediment abreujat.

El delicte d'encobriment està penat a Espanya amb entre tres mesos i sis anys de presó, encara que pot comportar una inhabilitació professional de fins a dotze anys si es constata que qui el va cometre ho va fer en abús de les seves funcions públiques i que el delicte que encobria fos greu.