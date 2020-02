Hoffman (GSMA) diu que la cancel·lació del Mobile s'ha pres per una causa de «força major»

El conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, ha sostingut aquest dijous que treballen de cara a la propera edició del Mobile World Congress (MWC) el 2021, després de decidir cancel·lar l'edició d'aquest any pel brot internacional de coronavirus i les anul·lacions de diverses empreses: "Desitgem poder acollir tots els nostres socis d'arreu del món aquí, a Barcelona, el 2021".

Hoffman ha descrit com aquest dijous com un dia "molt fosc" i "molt decebedor" per la cancel·lació del Mobile World Congress, però ha defensat que la suspensió era "la única opció". "Molt desgraciadament, és impossible continuar celebrant el MWC Barcelona 2020", ha dit Hoffman en una roda de premsa.

Segons la GSMA, la decisió s'ha pres per una causa de "força major", per l'alerta global pel coronavirus. "La nostra prioritat ha estat molt clara i simple: la seguretat i la salut de tothom, i la reputació del Mobile World Congress", ha dit Mats Granryd, director general de GSM Association. Tant ell com Hoffman han evitat quantificar els costos de la cancel·lació. "No és una qüestió de diners", han dit.

Ho ha dit en roda de premsa aquest dimecres, en la qual han participat els consellers Jordi Puigneró i Alba Vergès; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, i la delegada del Govern central a Catalunya, Teresa Cunillera.

La compareixença també ha comptat amb la presència del president de Fira de Barcelona, Pau Relat; el director general de la institució firal, Constantí Serrallonga, i el director general de la GSMA, Mats Granryd.