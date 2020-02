L'alcaldessa de Vic demana deixar de parlar en castellà «a qui pel seu aspecte no sembla català»

L'alcaldessa de Vic i diputada de JxCat al Parlament, Anna Erra, va defensar ahir en el ple de la cambra que els catalanoparlants es dirigeixin en la seva llengua a persones que «pel seu accent o pels seus trets», així com «pel seu aspecte físic o el seu nom», no aparentin ser catalanes. Així ho va demanar durant la sessió de control al Govern, en el ple, quan realitzava una pregunta a la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, sobre la valoració del programa «No em canviïs la llengua», que planteja no canviar al castellà en aquestes situacions. L'alcaldessa va assegurar que l'objectiu d'aquesta campanya és «conscienciar els catalans autòctons que hagin nascut fora que cal aprendre el català i posar fi al costum molt present en determinades zones del país de parlar en castellà amb qualsevol persona que, pel seu aspecte físic o el seu nom, no sembli catalana». Tot i que Erra va iniciar la seva intervenció defensant el català com a llengua d'acolliment i fraternitat, les seves paraules van aixecar crítiques i murmuris a l'hemicicle.

Malgrat les paraules d'Erra, Vilallonga va assegurar que el Govern aplaudeix una iniciativa que pretén que els catalanoparlants mantinguin el català quan s'adrecin a persones que «no saben si el parlen». «Es tracta d'ajudar-nos a no perdre la llengua», va dir la consellera, que va destacar l'interès de persones que no dominen el català a aprendre'l, com demostren els 80.000 alumnes apuntats al Consorci per a la Normalització Lingüística, dels quals el 72,4% són nascuts a l'estranger. El grup de Ciutadans va registrar una queixa al president del Parlament, Roger Torrent, perquè «condemni la utilització d'expressions supremacistes i racistes». «Deixin de dividir i estigmatitzar els catalans segons la llengua que parlin. Tots som igual de catalans i prou!», va demanar la líder de Cs a Catalunya, Lorena Roldán. Anna Erra, per la seva banda, va lamentar a Twitter que s'hagués «malinterpretat» la seva intervenció i va demanar disculpes «a qui hagi pogut molestar».