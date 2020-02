El Parlament aprova crear una comissió d'estudi de la seguretat de la petroquímica de Tarragona

El Parlament ha aprovat per unanimitat aquest dijous al matí crear una comissió d'estudi de la seguretat de la petroquímica de Tarragona. El ple ha donat llum verda a la proposta de resolució de Cs, per investigar l'explosió del 14 de gener a l'empresa IQOXE, a la Canonja (Tarragonès). Durant el debat, el diputat de Cs Matías Alonso ha defensat l'aprovació de la resolució del seu grup argumentant que els tarragonins demanen seguretat i respostes. La resta de grups i subgrups han coincidit en la importància de tirar endavant la comissió d'estudi, tant per esbrinar les causes i les conseqüències de l'accident, com per trobar solucions per evitar que n'hi pugui haver més.





Moment de la forta explosió al polígon petroquímic de Tarragona. Un territori que suporta la pressió de bona part de les indústries perilloses del principat. pic.twitter.com/jr2O3pUoI5 — Jordi Magrinyà (@MagrinyaJordi) January 14, 2020

Alonso també ha reclamat seguretat per evitar que es puguin produir més accidents com el del 14 de gener, i respostes que surtin de la comissió i de les investigacions judicials derivades de l'accident. Per la seva banda, Carles Castillo (PSC-Units) ha constatat que només l'atzar va evitar que les conseqüències fossin "catastròfiques".La diputada d'ERC Raquel Sans, en el mateix sentit, ha apuntat que la mort d'una persona aliena a la indústria suposa "un canvi de paradigma". "No hem d'oblidar que les conseqüències haguessin pogut ser molt pitjors", ha subratllat. Teresa Pallarès (JxCat) ha reclamar que es treballi des del rigor, la responsabilitat i la transparència per donar resposta a la població, alhora que ha defensat la gestió del Govern durant la situació a la Canonja.El diputat del PPC Daniel Serrano ha opinat que caldrà veure si se n'han de derivar responsabilitats penals. La diputada de CatECP Yolanda López ha subratllat que la comissió d'estudi, a banda d'aclarir què va passar el 14 de gener, també ha d'aportar solucions perquè veïns i treballadors de Tarragona deixin de tenir "angoixa diària" davant la "falta de transparència i desconfiança" per viure al costat de la petroquímica.El parlamentari Vidal Aragonès (CUP-CC) ha reclamat que les compareixences de la comissió d'estudi es facin, majoritàriament, al Camp de Tarragona. La Mesa hauria d'avalar aquesta proposta. Al ple hi han assistit alcaldes de la zona.