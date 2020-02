Ponsatí diu que Hitler es va inspirar en l'expulsió dels jueus d'Espanya

L'exconsellera i actual eurodiputada de JxCat Clara Ponsatí va comparar ahir l'expulsió del poble jueu de 1492, ordenada pels Reis Catòlics, amb el mateix «menyspreu» que Espanya tracta actualment els catalans. «Un dels crims més seriosos contra el poble jueu va ser el 1492, quan els anomenats Reis Catòlics van expulsar els jueus de Sepharad», va estrenar el seu primer discurs a la cambra, al·ludint a un dels primers episodis d'antisemitisme. «Avui aquesta intolerància pren forma amb el menyspreu dels drets de la minoria catalana», va asseverar.

Així, doncs, Ponsatí va fixar el seu punt de partida en aquest episodi contra els jueus i l'admiració que això va causar en Hitler –inspirant-lo per l'Holocaust– per articular un discurs que tant ha rebut elogis per part del seu electorat com també moltes crítiques.



«Guerra judicial»

Ponsatí va assegurar que l'historial antisemita és la «pedra angular del tràgic historial espanyol d'intolerància». A partir d'aquí va denunciar el «menyspreu dels drets de la minoria catalana» i un «context de guerra judicial i indulgència davant l'apologia feixista». Tanmateix, la que també és catedràtica a la Universitat escocesa de Saint Andrews, va lamentar que «mentre la Fundació Francisco Franco és legal, els jutges espanyols utilitzen les lleis contra els delictes d'odi per processar els professors catalans que critiquen la violència de la Guàrdia Civil». Ponsatí va concloure que es necessiten «lleis que protegeixin les minories de l'odi però que sense uns jutges democràtics que les facin complir són inútils».



Crítiques a les xarxes

Algunes de les crítiques a Ponsatí van aflorar des de les xarxes, on diversos usuaris li van recordar que a tot Europa es van donar episodis d'expulsió dels jueus, fins i tot abans que a Espanya. Entre ells, van fer referència a Eduard I, que els va expulsar d'Anglarerra el 1290, o els monarques francesos el 1306 i el 1394, així com en diferents moments dels segles XI i XIV, quan van ser expulsats de ciutats alemanyes. A més, Hongria, Itàlia, Àustria o Lituània també van viure ordres d'expulsió de la comunitat jueva durant l'edat mitjana.

«Quan en un discurs barreges els Reis Catòlics amb Hitler, Franco i equipares sefardites i víctimes de l'Holocaust amb els nacionalistes, és que has perdut completament el sentit de la realitat i del ridícul», afirmava una piulada d'un tuitaire.