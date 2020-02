Borras descarta declarar voluntàriament al Suprem

La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha descartat declarar voluntàriament al Tribunal Suprem en relació a la presumpta adjudicació irregular de contractes quan dirigia l'Institut de les Lletres Catalanes (ILC). "Fer-ho implicaria validar totes les irregularitats que fa més d'un any que estic denunciant", ha afirmat ella mateixa a Twitter. El magistrat instructor Eduardo de Porres va citar la diputada aquest divendres al matí per donar-li l'opció de "ser escoltada" en "declaració voluntària" en "qualitat d'investigada", segons consta a la providència dictada pel jutge. Si el Suprem vol que Borràs declari, doncs, ara haurà de demanar permís al Congrés amb la petició de suplicatori, ja que és aforada.

Borràs ha afirmat al seu compte personal de la popular xarxa social que la causa "ha vulnerat" els seus drets "des del primer dia". Afirma que la causa "no hauria existit mai" si ella no fos "una conocida independentista". A més ha reiterat que defensa la gestió que va dur a terme al capdavant de l'ILC i que està "molt orgullosa" de la feina feta "amb els contractes que són objecte de la investigació".Ha afirmat també que aquella feina "capdavantera i molt ben valorada" va "estalviar diners" a la institució. I lamenta: "En tot aquest temps ni jutges ni fiscals s'han molestat en comprovar la qualitat i la veracitat d'aquesta feina".

Alhora ha volgut denunciar que la investigació "il·legal" ha tingut com a conseqüència "la privació a la ciutadania d'aquesta feina" perquè totes les webs "van ser desconnectades i encara ho estan". Borràs assegura que aquest és "l'únic perjudici que s'ha creat tant a l'administració com als ciutadans".Finalment ha destacat que "el mateix fiscal que va veure una rebel·lió inexistent l'1-O" ara l'acusa "d'una corrupció inexistent". I acaba: "Estic decidida a plantar-li cara".Fonts jurídiques apunten que és un tràmit habitual donar la possibilitat de declarar voluntàriament als aforats per evitar el procés de demanar el suplicatori.L'alt tribunal va decidir obrir una causa per investigar Borràs després que el jutjat d'instrucció 9 de Barcelona elevés el cas per la qüestió de l'aforament. El Suprem creu que podria haver comès delictes de prevaricació, frau, malversació de fons públics i falsedat documental.