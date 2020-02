Fiscalia perdona els «Joseps»

Fins que el Jutjat Central d'Instrucció número 6, competent en els delictes comesos per espanyols (sí, sí: espanyols) a l'estranger, no es pronunciï, el senador per Girona a les Corts Generals espanyoles –i per tant, aforat davant la justícia– Josep Maria Matamala Alsina, as known as Jami, conservarà l'estatus –agafat amb pinces– de màrtir de la causa independentista. Ahir, informa Europa Press, la Fiscalia de l'Audiència Nacional va proposar per escrit al jutge retirar l'acusació d'encobriment que pesa sobre el polític i empresari gironí per haver ajudat Carles Puigdemont a sortir cames ajudeu-me de Finlàndia.



Març de 2018

Era el març de 2018: l'expresident participava en una conferència a la Universitat d'Hèlsinki enmarcada en el seu peregrinatge europeu per «internacionalitzar» el procés i l'home del sac del separatisme, el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, va reactivar l'euroordre de detenció contra Puigdemont pensant que fent-lo detenir fora de Bèlgica tornaria cap a Espanya, on ja li tenien a punt una cel·la en alguna presó (Soto del Real? Estremera?).

La lògica –un bé escàs en l'Espanya i la Catalunya contemporànies– apuntaria que el jutge farà cas a la Fiscalia, que si ha cursat la petició és perquè no observa cap indici delictiu (l'encobriment es castiga amb penes d'entre sis mesos i tres anys de presó i de fins a dotze d'inhabilitació professional). La lògica, per tant, aventura que més aviat que tard Jami Matamala –que al Senat ja treballa i ha demanat la compareixença de quatre ministres perquè expliquin «les línies generals» dels respectius plans de govern a Assumptes Econòmics, Ciència, Indústria i Consum– deixarà de ser un màrtir-represaliat-perseguit oficial.



Josep Lluís Alay

Correrà la mateixa sort l'assessor en cap de Waterloo Josep Lluís Alay, historiador que des del juliol cobra com a cap de l'oficina de l'expresident Puigdemont i a qui la Fiscalia no veu culpable d'encobrir res. Alay anava en el cotxe en què va fugir Puigdemont de Finlàndia, amb Matamala i dos mossos d'Esquadra: Carlos de Pedro López i David Goicoechea, germà de l'assessor parlamentari de l'expresident a Brussel·les i Estrasburg, Xavier Goicoechea, segons El Confidencial. De Pedro i Goicoechea (David) però, es mantenen en el punt de mira del ministeri públic, que els vol processar pel delicte presumpte d'encobriment. La Fiscalia argumenta que els dos agents, que són funcionaris, van abandonar Espanya ex profeso per escortar Puigdemont i amb el coneixement que sobre el cap de l'expresident pesava una causa oberta pel Tribunal Suprem per rebel·lió, sedició i malversació.



Membres del sèquit

En el cas dels «Joseps» entén que no van viatjar a Finlàndia sabedors que hi hauria l'ordre de detenció, sinó ja eren allà amb Puigdemont quan va ser reactivada. En l'escrit remès al jutjat, precisa l'agència Europa Press, el fiscal exposa que «el rol» del senador i de l'historiador són equiparables a la resta de persones que integren els sèquits que acompanyen a Carles Puigdemont allà on va. Que són uns més del piló, vaja. Ni màrtirs, ni represaliats, ni perseguits. Uns, dos més exactament, de tants.