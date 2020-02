Aragonès insta l'independentisme a acabar amb els retrets

El coordinador nacional d'ERC i vicepresident del Govern, Pere Aragonès, crida l'independentisme a acabar amb els retrets i a evitar una "espiral" que no ajudar a avançar. "És l'hora de la feina", ha dit en l'obertura del Consell Nacional d'ERC. En aquest sentit, Aragonès veu les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya com una "excel·lent oportunitat" per fer créixer l'independentisme i que es pugui dur la força de les urnes a la mesa de negociació amb l'Estat. El líder republicà, de fet, celebra que la gestió d'ERC hagi acabat arrossegant el Govern al diàleg amb el govern espanyol i s'erigeix com a "trencaglaç" de la negociació: "Qui s'ho mirava amb displicència o escepticisme excessiu avui és el primer a defensar que hi ha de ser".

En aquest sentit, Aragonès celebra que el diàleg amb l'Estat sigui ja una cosa "assumida" pel conjunt de l'independentisme i pel Govern", en al·lusió directa a JxCat. Amb tot, el líder republicà assegura que l'objectiu d'ERC no és ara "patrimonialitzar les victòries" d'aquesta mesa, sinó que la finalitat ha de ser posar-les "al servei del país".Aragonès recorda que ERC no ha fet possible el diàleg amb l'Estat "per tractar qüestions de gestió autonòmica", sinó que l'objectiu és "resoldre el conflicte polític". El primer pas, diu, era que l'Estat el reconegués i celebra que per primera vegada això sigui així gràcies a que ERC ha pogut "condicionar majories" a les Corts.

Pel vicepresident, aquesta capacitat de condicionar el govern espanyol pot ser més forta si en les pròximes eleccions al Parlament l'independentisme creix. Les eleccions anticipades anunciades pel president, Quim Torra, i que encara no han estat convocades, són per a Aragonès una oportunitat per "fer un pas endavant en el camí cap a la independència".A més de la feina com a "trencaglaç" entre aquest independentisme escèptic i la manca de voluntat política a dialogar del govern espanyol, Aragonès també ha defensat el paper d'ERC com a "ciment de l'acord polític" a Catalunya per tal d'aconseguir aprovar els pressupostos de la Generalitat.Aragonès recorda que, en clau interna, el partit s'ha posat al mig "dels que venen del món de Convergència" i dels "vinculats al món d'Iniciativa", per referir-se als comuns i a JxCat en relació a la negociació pressupostària.