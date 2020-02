ERC exigeix convocar «ja» la taula de negociació entre governs "abans que es reuneixi la Bilateral"

La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha exigit aquest dilluns que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra, posin data "ja" i convoquin la taula de diàleg entre governs abans de març. En roda de premsa, Vilalta ha defensat que la trobada entre executius s'ha de celebrar primer perquè el govern espanyol demostri que està disposat a abordar la resolució del conflicte català i que després es podran convocar la reunió bilateral i d'altres comissions per tractar diversitat d'assumptes sectorials. La republicana ha avisat que l'Estat preferiria que no se celebrés la reunió entre governs perquè des de Catalunya "s'autoboicotegés". "ERC no farà aquest regal", ha alertat.