La fiscalia es querella contra el director de l'Oficina de Puigdemont per viatges i tiquets de peatge

La fiscalia ha presentat una querella contra Josep Lluís Alay, director de l'Oficina de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, per viatges i tiquets de peatge. L'acusa dels delictes de malversació i prevaricació. Se n'ocuparà el jutjat d'instrucció número 28 de Barcelona, segons han confirmat fonts del ministeri públic. En un comunicat, l'Oficina de Puigdemont explica que la causa de la querella és un viatge "justificat i oficial" d'Alay a Nova Caledònia i el pagament d'uns tiquets de peatge per anar a la presó de Lledoners. Assegura que els treballadors de l'oficina estan complint el marc legal i atribueix la querella a "raons polítiques i no legals".

"La fiscalia provincial de Barcelona continua la persecució a l'entorn del president Puigdemont", es queixa l'Oficina, que remarca que el viatge d'Alay a Nova Caledònia es va produir amb motiu del referèndum d'autodeterminació que va celebrar aquella regió el 4 de novembre del 20189, convidat pel Front d'Alliberament Nacional de Kanak Socialista. Pel que fa als tiquets de peatge, sumen 11 euros.

Segons l'Oficina, els seus treballadors "compleixen tots els requeriments econòmics i jurídics que estableix el marc legal de les oficines dels expresidents de la Generalitat".

També ha aprofitat per recordar que l'Audiència Nacional va arxivar la causa oberta contra Alay per acompanyar Puigdemont a l'estranger. En aquest sentit, ha remarcat que la fiscalia "ha gastat en aquesta investigació molt més diner públic del que s'acusa el senyor Alay de malversar", i anuncia que demanarà explicacions per aquest tipus "d'investigacions prospectives que van a càrrec de tots els contribuents".