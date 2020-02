Investiguen l'estranya mort de desenes d'estornells en una carretera de Tarragona

Els Agents Rurals investiguen la mort de desenes d'estornells diumenge a la tarda a la carretera C-31B, a Tarragona. Segons fonts del cos, la principal hipòtesi és que els animals morissin electrocutats. Després d'analitzar els fets, els agents han trobat un cas molt similar en el mateix lloc, l'any 2002, també amb estornells. Aquests animals solen volar molt junts i en grans grups, amb la qual cosa en cas de topar amb una línia elèctrica es passen el corrent. Tot i això, s'està a l'espera de la necròpsia per esclarir-ne la causa. Els Agents Rurals tampoc no descarten del tot la hipòtesi que morissin atropellats per un camió. Sí que consideren poc probable que la mort es degui a un episodi d'intoxicació per alguna fuita al polígon químic.

Això es deu al fet que els ocells morts estaven concentrats en un lloc molt concret i a la zona propera no hi havia més fauna afectada, segons han precisat les mateixes fonts. Els exemplars morts els han traslladat al centre de recuperació de fauna de Torreferrussa, on se'ls farà la necròpsia.

Cap a les cinc de la tarda de diumenge el telèfon 112 va rebre diverses trucades informant de la troballa dels exemplars morts a l'autovia que uneix Tarragona i Salou. Segons una piulada del 112, en ser preguntades les persones que van donar l'alerta van precisar "que no percebin olor estranya com de producte químic o similar".