Torra proposa dates alternatives a Sánchez

El president de la Generalitat, Quim Torra, descarta reunir per primera vegada la taula de diàleg entre governs dilluns que ve 24 de febrer "per raons de caràcter personal i privat d'agenda" i proposa al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, fins a cinc dates a partir de demà: 21, 23, 26, 27 i 28 de febrer. A través d'una carta que ha enviat aquest matí a Sánchez, el president català ha lamentat que el diàleg "no comenci amb bon peu" i li retreu que fer propostes de dates a través dels mitjans de comunicació "no és la manera de mostrar que es vol un diàleg honest i fructífer". Pel que fa al contingut de la reunió, Torra avança que la delegació catalana vol tractar l'exercici del dret a l'autodeterminació i la fi de la repressió.