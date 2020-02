Marta Pascal deixa l'escó al Senat

L'excoordinadora del PDeCAT Marta Pascal deixarà l'escó al Senat després del pròxim ple. Segons ha explicat en una entrevista a 'TV3', Pascal ja va comunicar diumenge la seva decisió al president de la formació, David Bonvehí, i aquest dilluns ho ha fet amb Artur Mas, Carles Puigdemont i Josep Lluís Cleries, que exerceix de portaveu a la cambra alta. "Crec que faig el que toca", ha manifestat Pascal, que ha dit que pren aquesta decisió "per voluntat pròpia" i seguint la seva "coherència i principis". Amb tot, ha dit que, per ara, no té sobre la taula desvincular-se de la formació.

Pascal, que va ser elegida senadora per designació autonòmica pel Parlament, ha dit que encara exercirà com a senadora en el pròxim ple per a no deixar el grup amb "un efectiu menys".