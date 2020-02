Mor un conegut escalador i alpinista en una caiguda al Berguedà

L'escalador i alpinista Xavi Batriu, escalador berguedà, ha mort als 36 anys per les ferides patides en caure prop del pont de la Rodonella, al municipi de Cercs. Les causes de l'accident no estan clares i Mossos ha obert una investigació per aclarir-les.



Apassionat de la muntanya, Xavi Batriu va ser notícia el maig de 2017 pel seu intent, al costat de Núria Picas, d'assolir el cim del Makalú a l'Himàlaia (la cinquena muntanya més alta del món, de 8.463 m). Després de quatre setmanes d'aclimatació en diversos cims de més 6.000 metres i de fer el trekking de l'Everest, Picas i Batriu van protagonitzar un primer intent que no va quallar per poc, quedant-se Batriu a 8.200 metres; Picas, més endarrerida, es va indisposar al camp 3 i, posteriorment, fins i tot va haver de ser ingressada a Katmandú per una pneumònia. Xavi Batriu es va quedar al camp base per a un segon intent que no va poder fer per culpa del mal temps.



Segons avança el diari Regió7, Batriu es trobava ahir a la tarda duent a terme una acció de protesta a la central tèrmica. Els Mossos van rebre l'avís que una persona estava penjat una pancarta en una de les dues xemeneies a les 18.30 h. Els agents que s'hi van desplaçar van identificar aquest home, que no era Batriu, i van aixecar acta. Posteriorment, a la nit, cap a 1/4 de 12, la policia catalana va tornar a ser alertada pel vigilant de la central perquè havia observat gent entorn el recinte.



Entre una acció i l'altra, Batriu va marxar de la central de Cercs, segons la família. Ho va fer a peu fins a la Rodonella, on tenia aparcat al cotxe. Però a les 9 de la nit, amics seus -alguns d'ells bombers- es van adonar que el vehicle encara estava estacionat allà i van començar a buscar-lo.



Oficialment, Bombers de la Generalitat explica que va rebre l'alerta a les 23.11 h. Sis dotacions es van desplaçar fins a la zona i, finalment, el cos va aparèixer encara amb vida, però en estat crític, passada la 1 de la nit a la zona del pont de la Rodonella. Les circumstàncies que van fer que Batriu caigués es desconeixen. El SEM va traslladar-lo a l'hospital Mútua de Terrassa, però el seu estat era molt greu i aquest matí ha traspassat.





Que les muntanyes t'acaronin sempre, Xavi. Que la terra et sigui lleu, amic. pic.twitter.com/c4fdoObbB7 — Club Esquí Berguedà (@CEB_Berga) February 25, 2020

Des de la @orientacio_cat volem fer arribar el condol a la família, amics i companys de Xavi Batriu, orientador i soci del @cob_orientacio, mort aquesta matinada a causa d'un greu accident que no ha pogut superar. Descansi en pau. https://t.co/f8bUPoLOEY — FCOC (@orientacio_cat) February 25, 2020

Fonts de la plataforma antiincineradora de Cercs diuen que les persones que van participar en els actes d'ahir no actuaven en nom seu i avancen que aquesta tarda faran un comunicat. Arran de l'accident, la plataforma està valorant la possibilitat de suspendre el tall previst per aquest diumenge a la C-16.