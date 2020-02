Arrenca la taula de diàleg entre governs amb escasses expectatives d'acords

La Moncloa acull avui a la tarda la reunió inicial de la primera mesa de diàleg entre els governs central i català amb poques esperances d'èxit, ja que les dues parts arriben a la trobada amb postures molt allunyades que no sembla que es puguin acostar gaire amb el pas del temps. Així, mentre el president de la Generalitat, Quim Torra, acudirà a la reunió insistint en una figura del relator que l'executiu central no accepta, la vicepresidenta primera del Govern, Carmen Calvo, va posar en valor que comenci la taula de diàleg sobre el conflicte a Catalunya perquè, segons el seu parer, pot ser una manera de frenar l'independentisme.

En tot cas, malgrat que la delegació del Govern català no la formen exclusivament membres de l'executiu, sinó també diputats d'ERC i JxCat al Parlament, a més d'assessors, Calvo va treure importància a aquest fet, que no s'ajusta a la literalitat de l'acord que van subscriure PSOE i ERC i que parlava de delegacions del Govern espanyol i el Govern català.

La vicepresidenta va reiterar que «el més important» és que les dues delegacions s'asseguin perquè «només es pot avançar començant». «El Govern està convençut de la utilitat de començar una via de diàleg per solucionar un conflicte que fa massa temps que està enquistat», va afegir la portaveu, María Jesús Montero.

Calvo va fer una crida a aparcar aquestes posicions no compartides per permetre que hi pugui haver avanços en altres afers, com les 44 propostes que Sánchez va plantejar a Quim Torra a la reunió del 6 de febrer a Barcelona. La vicepresidenta també considera que s'ha de fer una «reflexió» de com s'ha arribat fins aquí. Sense obviar que l'independentisme català «va cometre una vulneració important» de la llei, i també va assenyalar un altre culpable: l'«herència» del PP, que va actuar amb «desídia», «falta de diàleg» i va portar als tribunals decisions que hauria d'haver resolt abans la política.



«Capacitat d'empatia»

Paral·lelament, el vicepresident segon del Govern central, Pablo Iglesias, va afirmar, sobre la composició de la taula de diàleg entre governs, que «cal ser respectuós amb les delegacions» que designi cada part i va incidir que en aquesta nova etapa allò important és la «capacitat d'empatia».

Per part seva, la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, va insistir a reclamar que a la taula de diàleg s'hi abordi la necessitat d'incorporar-hi un mediador i de reconèixer «totes les parts del conflicte, incloses presó i exili». «Hi portarem allò que considerem que genera el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol: el dret a l'autodeterminació i la fi de la repressió, entenent-la com la llei d'amnistia per reparar allò que ja s'ha fet i la desjudicialització de la política», va afegir.