Comença la primera reunió de la taula de diàleg al Palau de la Moncloa

La primera reunió de la taula de diàleg entre el govern espanyol i la Generalitat ja ha començat al Palau de la Moncloa aquest dimecres a la tarda. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la resta de ministres que formen part de la delegació de l'Estat seuen amb la delegació catalana encapçalada pel president de la Generalitat, Quim Torra, a una taula rectangular estreta, allargada i de vidre a la Sala Tàpies, on el president espanyol rep les visites institucionals. Sánchez ha rebut Torra per separat després de l'arribada a peu de la resta de la delegació catalana.

Sánchez ha rebut els consellers Alfred Bosch i Jordi Puigneró, les diputades Marta Vilalta i Elsa Artadi, el diputat i exnúmero dos d'Oriol Junqueras al departament d'Economia, Josep Maria Jové; i l'excap de gabinet de Carles Puigdemont, Josep Rius, acompanyat de la delegació del govern espanyol.

Posteriorment, ha arribat el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, que ha entrat a l'edifici a peu amb la resta. La vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, i els ministres José Luis Ábalos, Salvador Illa, María Jesús Montero, Carolina Darias i Manuel Castells han entrat mentre que Sánchez ha esperat l'arribada de Torra amb qui ha entrat a l'edifici minuts després.

Sánchez i Torra han conversat mentre caminaven cap a l'entrada de l'edifici on també hi ha la sala on se celebra el Consell de Ministres i s'han fet una fotografia a l'escalinata, on han encaixat les mans. Assisteix un membre menys de la delegació de l'Estat per l'absència per malaltia del vicepresident segon, Pablo Iglesias, que té una forta amigdalitis.

Després de la reunió compareixeran de forma consecutiva a la sala de premsa de l'edifici Portaveu de Moncloa Quim Torra i posteriorment la portaveu de l'executiu espanyol, María Jesús Montero. Normalment, els presidents autonòmics que visiten la Moncloa compareixen a una sala més petita, la sala 'briefing'.

15 membres a la taula

Són 15 els membres d'ambdues delegacions, vuit de la catalana i set de la de l'Estat. Han caminat conversant en parelles a l'edifici (Rius amb Illa, Puigneró amb Darias, Bosch i Vilalta amb Montero, Jové amb Ábalos, Artadi amb Castells i Aragonès amb Calvo). Els últims a entrar han estat els presidents, en un ambient distès.

Cada delegació ha assegut a un costat de la taula amb Sánchez i Torra al centre, un davant de l'altre. Al costat dels presidents i també un davant de l'altre, Calvo i Aragonès. A l'altre costat Vilalta i Montero. Darias davant de Puigneró i a una de les puntes Castells davant de Jové, que duia una agenda Moleskine.

A l'altre extrem, Illa davant de Rius, Ábalos davant de Bosch i Artadi entre Calvo i el ministre de Transports.

Sánchez, amb el "millor dels ànims"

Sánchez ha dit a la sessió de control al Congrés aquest dimecres al matí que afronta la taula de diàleg amb el "millor dels ànims" i ha esperat que permeti la "retrobada entre catalans". Per al govern espanyol, la taula ha de servir per fer una "diagnosi" sobre com s'ha arribat a la situació actual.

Torra vol plantejar l'autodeterminació

Torra ha dit també aquest matí que defensarà "un model de país, de benestar i oportunitats" ha esperat que la trobada serveixi per generar un "futur". El president de la Generalitat vol plantejar el dret a l'autodeterminació i l'amnistia així com reclamar la figura del mediador, sobre la qual no hi ha acord amb ERC.

Setmanes d'espera

La constitució de la taula de diàleg arriba més tard del que s'havia pactat a l'acord PSOE-ERC per la investidura, després d'una reunió prèvia al Palau de la Generalitat entre Sánchez i Torra i amb les eleccions catalanes a l'horitzó. Des del govern espanyol avisen que els acords no seran immediats perquè hi ha qüestions "molt difícils" de resoldre perquè els posicionaments estan a les "antípodes".