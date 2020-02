Detecten el primer cas de coronavirus a Barcelona

El secretari de Salut Pública, Joan Guix, va confirmar ahir el primer cas de coronavirus a Catalunya. Es tracta d'una dona, de nacionalitat italiana i de 36 anys, resident a Barcelona, que va viatjar a Bèrgam i Milà, a Itàlia, entre el 12 i 22 de febrer. El passat dia 20 va presentar simptomatologia i es va adreçar a l'hospital Clínic, on des d'aleshores està aïllada en confirmar-se que té Covid-19. La dona, que no té cap patologia de base, té una simptomatologia similar a la de la grip.

El Departament de Salut ja va identificar unes 25 persones que van estar en contacte proper amb la jove i que estan en aïllament domiciliari de catorze dies. Totes elles són «persones sanes a qui se'ls fa una vigilància activa» i una monotorització de la temperatura. Joan Guix també va explicar que si apareix simptomatologia se'ls farien les proves corresponents per descartar el coronavirus. A més, va voler remarcar que «el contagi requereix un contacte estret, a menys de dos metres. Estem parlant de família i de l'entorn més immediat».

Fins ahir al matí, el Departament de Salut va investigar un total d'onze possibles casos de coronavirus, deu dels quals van donar negatiu i un de positiu: el de la jove italiana. A més, a les cinc de la tarda van dir que s'estaven investigant vuit casos més, però que podrien augmentar.

Durant la roda de premsa, el secretari de Salut Pública va fer una crida a la calma a la població: «No requerim mascaretes, sobretot, cal seguir les mesures d'higiene habituals: rentar-se sovint les mans amb sabó; utilitzar mocadors de paper d'un sol ús i tossir tapant-se amb l'avantbraç». També va assenyalar que «el 80% dels casos de coronavirus són lleus i que aproximadament un 15% són greus i un 2%, crítics» i va recomanar a la població que, en cas de dubte, truquin al 061 CatSalut Respon abans d'anar a urgències.

El secretari de Salut Pública també va indicar que se segueix el protocol, que permanentment es va actualitzant. El president de la Generalitat, Quim Torra, va participar al vespre en una reunió de seguiment arran del primer cas de coronavirus detectat a Catalunya.



Investigació a Figueres

Un institut de Figueres estaria pendent almenys fins ahir al vespre del resultat de les proves a alumnes del centre que han viatjat recentment a Itàlia. Estarien pendents de les anàlisis per si confirmen el positiu per coronavirus. El centre, segons les fonts, estaria alhora esperant les directrius de la Generalitat.

Els escolars haurien arribat fa pocs dies d'Itàlia, on han fet un recorregut per diferents ciutats del nord. Ahir el centre, com la majoria, estava tancat per festius de lliure disposició. Però per a avui s'estaria a l'espera de les indicacions que se'ls hauria de donar des de la Generalitat en relació amb els alumnes que han viatjat i al mateix centre.

Des del Departament de Salut han preferit no concretar els llocs on s'estan fent proves a persones a l'espera dels resultats. Algunes de les ciutats on haurien viatjat aquests escolars estarien dins les regions de la Llombardia, el Vèneto, el Piemont i l'Emília-Romanya, que s'han incorporat al protocol epidemiològic. Com en la resta dels casos s'investiga si hi ha algun cas de símptomes respitoris lleus o greus. En el cas de Figueres, segons les fonts consultades i a l'espera de la confirmació de Salut, serien almenys dos alumnes d'aquest centre.



«Estem preparats»

La consellera de Salut, Alba Vergés, va llençar un missatge de calma després de la reunió del Consell Interterritorial de Salut al Ministeri de Sanitat. Vergés va dir que des de Catalunya seguiran donant un «missatge claríssim: estem preparats, el protocol funciona». En aquest sentit, va voler recordar que a hores d'ara el país està en una fase de «contenció» i no «d'alerta». «Tots els casos són importats, no hi ha transmissió comunitària i, per tant, hem d'estar preparats per detectar i tractar, com ho estem fent», va insistir. Vergés va remarcar també que el cas de la dona italiana confirmada és lleu i que presenta símptomes semblants als de la grip.