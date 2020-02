Nous incidents a la Meridiana de Barcelona: a cops de puny

Nous incidents a la Meridiana de Barcelona al 135º dia de tall d'aquesta via per part de manifestants independentistes que protesten per la sentència del 'Procés'. Segons informa El Periódico, aquest dimarts l'incident ha acabat a cops de puny. Han aparegut quan un motorista que circulava per aquesta via s'ha topat amb els manifestants que tallaven el carrer. Ha intentat passar entre ells però al no deixar-lo, l'individu ha baixat de la moto i ha agredit a cops de puny a un dels concentrats.



En el seu compte de Twitter, la CUP de Sant Andreu ha explicat que l'agredit presenta "ferides múltiples per cops en braços i el nas plena de sang". Com a conseqüència de l'agressió, també se li han trencat les ulleres.





Agressor a #MeridianaResisteix ferides múltiples per cops a braços i nas amb sang, ulleres trencades a company.



Agressió feixista a Meridiana. Contusions i sang. Els sicaris fan la seva feina#MeridianaResisteix ???#MeridianaAntifeixista ????#AmnistiaTotal ????? pic.twitter.com/CnGFVyQxNh — CUP Sant Andreu #Ingovernables (@CUPstap) February 25, 2020

Cassolada contra la violència feixista i la permissivitat i passivitat de Mossos i GU, els agressors d'avui només identificats, el d'ahir va dormir a casa, la diferencia de tracte amb els antifeixistes és vergonyosa.#BuchCessament #MeridianaAntifeixista #MeridianaResisteix pic.twitter.com/WgrZWDH6d0 — CUP Sant Andreu #Ingovernables (@CUPstap) February 25, 2020

Els 'cupaires' han denunciat que la policia no ha detingut aquest individu, sinó que només ha estat identificat.Aquest incident és el tercer en pocs dies que afecta a la manifestació de la Meridiana. Aquest dilluns passat, la Guàrdia Urbana va detenir un conductor per un intent d'atropellar un manifestant i el passat 11 de febrer un manifestant es va enfrontar a un motorista que va intentar creuar la protesta.