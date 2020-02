Junqueras i Romeva sortiran tres dies de la presó de Lledoners per anar a treballar

La junta de tractament de la presó barcelonina de Lledoners ha acordat aplicar l'article 100.2 del reglament penitenciari a l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i a l'exconseller Raül Romeva, que podran sortir tres dies a la setmana, sis hores cada jornada, per treballar.

Segons va informar ahir la conselleria de Justícia, Junqueras, condemnat a 13 anys de presó per sedició, i Romeva, a dotze anys, podran sortir sis hores de la presó tres dies a la setmana entre dilluns i divendres. La sortida de Junqueras i Romeva per treballar pot ser immediata, ja que un eventual recurs de la Fiscalia sobre la decisió de la junta de tractament no ho deixaria en suspens, tot i que requereix de la ulterior ratificació per part del jutjat de vigilància penitenciària.



Compareixença al Parlament

Fins al moment, les presons catalanes on compleixen condemna els nou presos del procés ja han aplicat l'article 100.2, que flexibilitza el règim penitenciari, a set d'ells: Junqueras i els exconsellers Romeva, Joaquim Forn i Dolors Bassa, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, així com l'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez i el d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

D'altra banda, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, va qualificar de «cridaner» el fet que els presos independentistes rebessin 2.300 visites d'autoritats el 2018, mentre estaven en presó preventiva a Catalunya. Ho va explicar durant la presentació de la memòria de la fiscalia a la comissió de Justícia on Bañeres va negar un «biaix ideològic» en incloure-hi aquesta dada, perquè considera que «no hi ha dubte» que aquestes visites poden alterar el «règim de la presó». Bañeres també va posar en qüestió el segon grau dels polítics presos perquè considera que si els interns estan en situació d'estar «perfectament adaptats» per a la vida en llibertat: «el raonable» seria estar classificats en tercer grau, va dir.

El fiscal recorda que «no és freqüent» que presos amb una pena tan llarga puguin gaudir tan aviat de permisos i beneficis i que, per aquest motiu, la fiscalia s'ha oposat a les peticions dels condemnats. Francisco Bañeresdefensava així els recursos en què el ministeri públic s'oposa als permisos laborals dels presos del procés. Si la Generalitat els hagués classificat en el tercer grau –pel qual només es va a dormir a la presó–, un eventual recurs de la Fiscalia contra aquesta mesura podria haver arribat fins al Tribunal Suprem, que va ser el que els va condemnar. Per contra, amb la classificació del segon grau, els recursos de la Fiscalia s'esgoten a l'audiència.