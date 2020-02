Localitzats a Holanda dos comptes lligats als Pujol amb 26 milions d'euros

Les autoritats de Països Baixos ha remès un informe al jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata en el que detallen que dos comptes d'empreses vinculades a Oleguer Pujol Ferrusola, el fill menor de l'expresident català Jordi Pujol, van acumular l'any 2015 una mica més de 26 milions d'euros. En l'informe, al qual ha tingut accés Europa Press i que respon a una comissió rogatòria del titular del Jutjat Central d'Instrucció número 5, s'adjunten els extractes bancaris dels actius que, a 31 de desembre d'aquest any, tenien tots dos comptes, les quals estan associades a les empreses Anline Services BV i Dotricia BV. Sobre la primera, el magistrat instructor sospita que al darrere hi ha Oleguer Pujol i Luis Iglesias –el gendre d'Eduardo Zaplana–, tots dos investigats en la causa sobre l'origen de la fortuna de la família Pujol. Aquesta societat, al seu torn, té una participació a Dotricia d'entre un 11 i un 15 per cent. El jutge havia sol·licitat a les autoritats holandeses els moviments dels comptes bancaris vinculats a les esmentades empreses així com els estats financers de totes dues en el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2015, informació que es va rebre en l'Audiència Nacional el passat 30 de gener.

De la Mata està buscant la destinació i repartiment de més de 90 milions d'euros –procedents al seu torn de la venda de dos immobles per part de l'empresa espanyola Longshore SL– que van sortir d'Espanya a principis de 2015 amb destinació Dotricia, societat que, segons l'acte en el qual va sol·licitar la informació bancària, és una joint venture «darrere de la qual s'amaguen els compradors finals».

Aquests compradors són dues parts diferents, apunta l'instructor: d'una banda, Anline Services, després de la qual situa a Oleguer Pujol i a Luis Iglesias, i una entitat de Luxemburg, ESS-LUX SARL, darrere la que es troba, després d'altres diverses intermèdies, el fons de pensions canadenca PSP, que al seu temps té una participació a Dotricia que se situa entre un 85 i un 89 per cent. Per això, el magistrat també ha sol·licitat informació a Luxemburg, però està pendent de ser rebuda.