Salut reforça els serveis de salut pública i el 061 pel coronavirus

El Departament de Salut ha reforçat el Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica (SUVEC) per respondre a les demandes dels professionals de la xarxa assistencial en la detecció i gestió d'alertes i urgències en salut pública, així com el 061. També treballa per acreditar més laboratoris que permetrien augmentar les proves de confirmació del coronavirus, i s'ha reforçat la formació dels professionals, alhora que se'ls manté permanentment informats de les actualitzacions dels protocols. Els tres casos positius a Catalunya, tots importants, segueixen aïllats a l'Hospital Clínic i evolucionen favorablement. Hi ha 38 persones en aïllament domiciliari perquè són contactes del primer cas detectat, 14 del segon i tres del tercer.

El primer positiu de coronavirus a Catalunya va ser una dona de 36 anys i de nacionalitat italiana, el segon és un noi barceloní de 22 anys, i el tercer una dona de 22 anys i de Tenerife. Tots tres havien viatjat al nord d'Itàlia però cap dels casos està relacionat entre ells.