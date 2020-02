L'OMS eleva a «molt alt» el risc global de propagació del coronavirus

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va elevar ahir a «molt alt» el risc de propagació del coronavirus a escala mundial. «L'augment continuat del nombre de casos i països afectats en els darrers dies són una clara preocupació», va assegurar el director general de l'organització, Tedros Adhanom. Malgrat tot, ahir la Xina va informar l'OMS de 329 nous casos, la xifra més baixa en més d'un mes. El total de casos d'aquest país ascendeix fins als 78.959, amb 2.791 morts. Fora del país asiàtic, fins ahir hi havia 4.351 casos en 49 estats i 67 morts. Els focus més importants són Corea del Sud, amb més de 2.200; el creuer Diamond Princess (Japó), amb més de 700; Itàlia, amb més de 650, i Iran, amb gairebé 400 casos. Ahir s'hi van incorporar nous països com Dinamarca i Països Baixos.

En una roda de premsa a Ginebra, el director general de l'OMS va admetre que els preocupa el fet que en les darreres hores s'hagin detectat casos en països on no n'hi havia abans, però va remarcar que, ara per ara, no tenen «evidències» que el coronavirus s'estigui «estenent lliurement». «El que veiem ara mateix són epidèmies de coronavirus relacionades entre elles en diversos països, però la majoria dels casos estan relacionats amb contactes coneguts», va apuntar Adhanom. Segons va explicar, «si això continua sent així, encara hi ha possibilitats de contenir el virus».

Els ministres de Salut de la Unió Europea es reuniran divendres que ve a Brussel·les per avaluar la mesures de resposta del bloc a la propagació del coronavirus. Serà la seva segona trobada extraordinària des que aquesta malaltia va aparèixer a Wuhan (Xina) i va arribar a Europa.

Nou cas a Catalunya

Una dona de 58 anys de Sant Cugat del Vallès és el quart cas confirmat d'infecció de coronavirus a Catalunya, segons va informar el Departament de Salut. D'aquesta manera, la xifra global d'afectats al conjunt de l'Estat s'eleva a 39. Salut va explicar que l'afectada, que està ingressada a l'hospital Clínic en estat lleu, havia estat en contacte amb un cas positiu a Alemanya, des d'on es va avisar el Servei de Vigilància Epidemiològica de Catalunya, que va procedir a fer la prova. A banda dels quatre de Catalunya n'hi ha deu a la Comunitat Valenciana, vuit a Andalusia, sis a les Canàries, cinc a Madrid, dos a Castella i Lleó i al País Basc i un a Aragó i les Balears.

D'altra banda, l'Associació Corporativa d'Agències de Viatge Especialitzades (ACAVE) va reclamar que el Govern espanyol «aclareixi les contradiccions» sobre on no recomana anar per culpa del coronavirus, ja que considera confoses les declaracions del ministre Salvador Illa, que va instar a no viatjar a la Xina, el Japó, Corea, Iran, Singapur i quatre regions italianes.