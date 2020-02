Milers de persones omplen el Parc de les Exposicions de Perpinyà per l'acte de Puigdemont

Milers de persones amb estelades i senyeres omplen des de fa més d'una hora el Parc de les Exposicions de Perpinyà per participar en l'acte polític organitzat pel Consell per la República, on participaran l'eurodiputat Carles Puigdemont, juntament amb Toni Comín i Clara Ponsatí. Està previst també que hi intervinguin el president d'ERC, Oriol Junqueras, i la secretària general dels republicans, Marta Rovira. L'acte es preveu que congregui unes 70.000 persones. A primera hora del matí, l'alcalde de Perpinyà ha rebut el president de la Generalitat, Quim Torra, i l'eurodiputat Carles Puigdemont. L'AP-7 ha arribat a registrar 6 quilòmetres de cua direcció Perpinyà.