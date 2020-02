Prop de 600 autobusos ocuparan Perpinyà per l'acte de Carles Puigdemont

L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, rebrà un bany de masses avui a Perpinyà. El Consell per la República (CpR) i la prefectura dels Pirineus Orientals preveuen que l'acte mobilitzi, com a mínim, unes 70.000 persones, una xifra que pot elevar-se als 100.000 assistents. De fet, han arribat a confirmar 583 autocars, que superen de llarg les mobilitzacions organitzades per l'Assemblea fins ara, com ara la d'Estrasburg al juliol (amb 77 busos), la de Brussel·les el desembre del 2017 (214) i la de Madrid del març de l'any passat, durant el judici al Tribunal Suprem, en què es va arribar als 421 autocars.

«Serà un acte amb totes les veus de l'exili i la repressió», va dir l'organització. La mobilització es preveu «massiva» i hi haurà fortes mesures de seguretat per entrar al recinte, que comptarà amb 36 entrades simultànies. Per exemple, els pals de les banderes han de ser de plàstic. A més, es tallaran dues carreteres durant tot el dia perquè hi aparquin els quasi 600 autobusos que hi ha confirmats. La prefectura, de fet, hi posa més xifres. El director de gabinet del prefecte, Jean-Sébastien Boucard, va subratllar que, a banda dels autobusos –que n'han fet una previsió a la baixa, sobre els 550– també han calculat que arribaran a Perpinyà 250 motos, 450 autocaravanes i entre 12.000 i 15.000 cotxes particulars.

Això, ja d'entrada, obligarà a incrementar la seguretat i a gestionar la mobilitat. Perquè els autobusos puguin aparcar, durant tot el dia (entre les cinc del matí les vuit del vespre) es tallaran dues carreteres. En concret, 3 quilòmetres de la D67 entre Perpinyà i Canet, i 2 més de la D82 a la Rocode Est, que s'habilitaran com a aparcaments. L'acte «La República al centre [del món]» d'avui a Perpinyà serà una prova de foc per al CpR, però també per a la mateixa ciutat, que segons la tinenta d'alcalde, Annabelle Brunet, es podria arribar a doblar la població (té 120.000 habitants). Ja fa dies que no queden hotels disponibles, ni a Perpinyà ni tampoc a la rodalia, i aquest dissabte moure's per la ciutat serà, si més no, complicat. L'organització, que comptarà amb 350 voluntaris identificats amb armilla, ja parla d'una manifestació «massiva», en un acte al Parc de les Exposicions que estarà conduït per Carme Sansa i Lloll Bertran. Segons el CpR, aquest acte permetrà «celebrar la victòria de la immunitat» per a Puigdemont, Comín i Ponsatí, però al mateix temps criticar que Junqueras continua encara «sota la bota de la injustícia espanyola». Començarà amb actuacions musicals a quarts d'onze del matí (entre les quals, Roger Mas i Lluís Llach). A dos quarts de dotze, hi haurà actuació castellera que anirà seguida dels parlaments.

Al migdia començaran els discursos polítics amb les intervencions del mateix Puigdemont i dels també eurodiputats de JxCat Toni Comín i Clara Ponsatí. L'organització va destacar també que l'acte tindrà «totes les veus de l'exili i la repressió». Perquè a més dels discursos de Puigdemont, Comín i Ponsatí, també s'escoltaran els presos i els que estan a l'estranger –sigui a través de vídeos, cartes o comunicacions–, com ara els d'Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.



Recel d'ERC i la CUP

Encara que està plantejat com un acte dirigit al conjunt de l'independentisme, JxCat és la formació més bolcada en l'esdeveniment, mentre que ERC ho mira amb més distància i la CUP ni hi participa, perquè el veu partidista. El contrast s'observa en les delegacions dels dos principals partits independentistes: per part de JxCat, assisteixen tots els consellers, diputats, senadors i dirigents, amb el president Quim Torra al capdavant.

Per part d'ERC, en canvi, no acudeix el vicepresident de la Generalitat i coordinador de la formació, Pere Aragonès, ni el president de Parlament, Roger Torrent, així que la delegació republicana queda relegada a la portaveu a la cambra catalana, Anna Caula, el regidor de Barcelona, Ernest Maragall, i el secretari d'organització, Isaac Peraire.

ERC i CUP veuen amb cert recel un acte que ofereix com a principal al·licient veure Carles Puigdemont trepitjant el sud de França, a tan sols 30 quilòmetres de la frontera, en un context preelectoral a Catalunya.



Mai tan a prop de Girona

L'expresident recala a Perpinyà per primera vegada després d'aconseguir la condició de membre de el Parlament Europeu i la corresponent immunitat que, de moment, gaudeix en tots els països de la UE, excepte Espanya.

Allunyat a més de mil quilòmetres de la seva llar des de finals del 2017, estar a Perpinyà és per Puigdemont gairebé com tornar a casa, ja que se situa només a 90 quilòmetres de la Girona que va governar abans de prendre el testimoni d'Artur Mas a la Generalitat. La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, va subratllar que l'acte «té molts sentits» i que, sobretot, permetrà «celebrar la victòria de la immunitat» a l'Eurocambra per a Puigdemont, Comín i Junqueras. «Però al mateix temps, també servirà per recordar la injustícia enorme i la vulneració flagrant de drets polítics d'Oriol Junqueras», hi va afegir. Per la proximitat amb Catalunya, la cita a Perpinyà es preveu altament concorreguda, ja que arribaran centenars d'autocars procedents de diversos punts de Catalunya, més els independentistes que hi assisteixin en vehicles particulars o en tren.

Abans de l'esdeveniment, l'alcalde de Perpinyà, Jean-Marc Pujol, rebrà demà al consistori Carles Puigdemont i el president de la Generalitat, Quim Torra.