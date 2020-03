Pedro Sánchez: «El diàleg s'obrirà pas a pesar de les travetes i els obstacles»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha volgut defensar la recepta del diàleg com la millor solució per aparcar "10 anys de crisi territorial". "El diàleg, a pesar de les travetes i els obstacles, s'obrirà pas per sobre l'entossudiment", ha volgut deixar clar Sánchez, sense citar directament la taula de negociació oberta amb la Generalitat ni les crítiques a l'acte d'ahir del Consell per la República a Perpinyà. "La concòrdia vencerà la confrontació i la crispació que hem vist durant aquesta darrera dècada", ha continuat el líder del PSOE. "Deixem enrere l'època on els greuges es responien amb greuges i els enfrontaments amb enfrontaments. Perquè ja sabem el final de la política de l'ull per ull: tots cecs", ha avisat Sánchez.