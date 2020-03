Els bars i restaurants, obligats a tenir tuppers per endur-se les restes dels àpats

El Parlament debatrà en el ple de dimecres la proposició de llei de malbaratament alimentari, impulsada pel PSC-Units. Segons ha defensat el diputat Raúl Moreno en roda de premsa, aquesta és una llei pionera per a regular aquest fenomen perquè permetrà tenir un sistema de control i pèrdues dels aliments a tota la cadena alimentària. El text obliga els restaurants a facilitar que el client es pugui endur amb un envàs el menjar que no s'acabi, insta les empreses a incentivar la venda de productes amb una data de caducitat pròxima o estableix que les restes que no es poden menjar s'aprofitin per altres usos, com els industrials o d'obtenció de compost o biogàs.

El text marca que les empreses hauran de disposar d'un pla de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris, i el Govern, en col·laboració amb el Consell Català de l'Alimentació, haurà d'elaborar un pla estratègic en el mateix sentit i trametre'l al Parlament perquè s'hi pronunciï. Moreno ha destacat que la llei obligarà que els hotels i restaurants hauran de facilitar endur-se el menjar en envasos biodegradables sense cap tipus de cost afegit per als consumidors.

També es demanarà que la possibilitat d'emportar-se el menjar que ha quedat al plat es faci visible a la carta i als menús de forma visible "perquè la gent perdi la vergonya que té sovint per demanar les restes que no ha consumit".El diputat socialista ha explicat que també es contempla un règim de sancions, que tot i que no estableix els imports –perquè també depèn d'altres lleis-, poden anar des d'un euro fins als 150.000 euros.Aquesta és una iniciativa que els socialistes van impulsar el 2016 i que es va treballar durant l'anterior legislatura. Un cop acabada la ponència, la llei arribarà al ple del Parlament per a debatre's.

Confien que es pugui aprovar amb una àmplia majoria, ja que compta amb el recolzament de totes les forces polítiques. El text arriba al debat final amb 41 esmenes vives: 33 de la CUP, 6 de Cs, 1 de conjunta de JxCat i ERC i 1 del PSC-Units.