Junqueras surt per primer cop de la presó per anar a treballar

Junqueras surt per primer cop de la presó per anar a treballar ACN

Oriol Junqueras ha sortit per primer cop de la presó de Lledoners aquest dimarts al matí en aplicació de l'article 100.2. Ha sortit caminant del centre poc després de les onze del matí i s'ha dirigit a l'aparcament per anar cap al campus universitari de Manresa, on a partir d'ara treballarà com a docent. En sortir ha saludat els periodistes que l'esperaven. Junqueras tindrà un despatx propi a la Fundació Universitària del Bages (FUB), on s'encarregarà de preparar el curs d'Història que preveu impartir a partir de Setmana Santa i que estarà obert a tothom qui ho vulgui. La intenció de la universitat és normalitzar "al màxim" la seva presència al campus. L'exvicepresident sortirà de Lledoners tres dies entre setmana durant sis hores.