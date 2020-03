Rufián, a Puigdemont: «Està molt bé que t'aplaudeixin a Perpinyà però el repte és que ho facin a Cornellà»

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat la taula de diàleg aquest dimarts al matí en un esmorzar informatiu a Madrid i ha enviat un missatge a l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont: "Està molt bé que t'aplaudeixin a Perpinyà però el repte és que ho facin a Cornellà, a Santa Coloma o a Sabadell". Rufián ha argumentat que hi ha un "mentrestant" entre "els ideals i la realitat" i ha afirmat que ERC està disposat a liderar aquesta etapa "tingui els costos que tingui". "Volem assumir responsabilitats", ha dit. "A nosaltres no ens veuran asseguts a una taula de diàleg i de negociació a Moncloa entre setmana per menysprear-la en un míting el cap de setmana a Catalunya", ha remarcat Rufián.

Rufián ha reclamat que la taula de diàleg, "per raons òbvies", es reuneixi per segon cop "abans de la tercera setmana de març" al Palau de la Generalitat. El portaveu dels republicans al Congrés també ha defensat que el resultat de la negociació amb el govern espanyol es voti en una consulta per molt que ERC pugui acabar demanant el 'no'.

"Qui diu que després d'una consulta no pugui haver-hi una segona?", ha afirmat. El portaveu d'ERC ha dit que els republicans no s'aixecaran de la negociació i ha instat a qui consideri que els falta "ètica" a viatjar fins a Lledoners i visitar la cel·la del líder d'ERC, Oriol Junqueras, o de Dolors Bassa o Raül Romeva.

El portaveu republicà a la cambra baixa ha argumentat que ERC no ha canviat el que ha defensat al llarg de la seva trajectòria. "Nosaltres no enganyem a ningú", ha dit. "No necessitem fer exhibicionisme de les nostres conviccions. Potser no som els que més cridem per semblar els més independentistes però sí que som els que lluitem perquè n'hi hagi més", ha assegurat.

Rufián ha dit que el diàleg amb l'Estat no neix de "l'estima" sinó que ho fa de les "circumstàncies" i de la "mútua insuficiència". El portaveu d'ERC al Congrés ha defensat que poden néixer "acords magnífics" del context i ha advertit que "res del que està passant" és "a canvi de res". "L'alternativa a no entendre's amb el republicanisme català és ser governat amb una ultradreta absolutament assilvestrada", ha avisat.

A l'esmorzar informatiu hi ha assistit la portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, així com Oskar Matute (EH Bildu) i Aitor Esteban (PNB). També hi havia diputats i senadors dels republicans i el secretari general de la UGT, Pepe Álvarez. No hi ha assistit cap representant de JxCat.