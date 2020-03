Dimiteix l'alcalde d'Argentona després d'admetre «actituds masclistes» i ser acusat d'abús sexual

L'alcalde d'Argentona, Eudald Calvo, ha dimitit després d'admetre "actituds masclistes". "Crec que un càrrec públic no pot tenir aquestes actituds. La meva dimissió i les disculpes són el mínim que puc fer", ha anunciat a través del seu compte de Twitter. Una decisió després que una dona amb perfil anònim a Twitter l'acusés d'haver-la grapejat en diverses ocasions, quan Calvo era parella d'una amiga seva. La CUP va expulsar de la militància el fins ara alcalde d'Argentona a finals del 2019 després que l'acusessin d'abús sexual. En les passades eleccions municipals es va presentar amb una agrupació electoral que aglutinava els llavors socis de govern (CUP, ERC i comuns) però la CUP es va desvincular de la candidatura.

Calvo ja va dir dimarts, després que transcendissin els fets, que volia disculpar-se manera "sincera i honesta" i sense entrar a "justificar ni discutir" els detalls dels episodis de masclisme. "Em toca reflexionar molt i treballar per canviar. Cal erradicar el masclisme de la societat i jo no he estat conseqüent. Però vull canviar a millor", va dir abans de presentar la dimissió.

L'alcalde va posar el càrrec a disposició de l'assemblea extraordinària d'Unitat-Argentona per la República, celebrada la passada nit, i aquesta li va acceptar. "Va reconèixer els fets masclistes de què se l'acusava i en va demanar disculpes públicament", recita el comunicat fet públic per l'agrupació.

En concret, i a través de les xarxes socials, un perfil de qui diu ser l'amiga d'una exparella de Calvo, l'acusava d'haver-li grapejat els pits en almenys dues ocasions, durant una manifestació i també en una celebració de cap d'any. En una tercera ocasió, en una piscina, Calvo hauria intentat tornar a assetjar la noia, aquest cop sense èxit.

Unitat li agraeix ara la decisió de dimitir "de manera conseqüent amb l'ideari del partit". Tot i aquests desafortunats episodis, el partit també va voler aprofitar l'assemblea per reconèixer la tasca de Calvo al capdavant del consistori, tant en el mandat passat, sota les sigles de la CUP, com en aquests primers mesos de l'actual mandat.